Mikrodalgayı böyle kullanmayın: Hem sağlığınız hem eviniz zarar görebilir

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan mikrodalga fırınlar, hızları ve pratiklikleri sayesinde neredeyse her gün elimizin altında. Ancak bu cihazları kullanırken farkında olmadan yaptığımız küçük hatalar, hem yemeklerimizin kalitesini düşürüyor hem de ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.

Cookology, yani yemek pişirme bilimi uzmanlarının yaptığı son uyarılar, pek çoğumuzun mutfakta “yer kazanmak” adına başvurduğu alışkanlıkların aslında birer yangın davetiyesi olduğunu gösterdi. Özellikle tezgah üzerinde yer darlığı çekenlerin fırın üstünü meyve tabağı, yemek kitapları veya kağıt havlularla doldurması, cihazın havalandırma kanallarını kapatarak aşırı ısınmaya ve geri dönülemez hasarlara yol açıyor.

Cihazı sadece tek bir düğmeye basıp her şeyi halleden bir kutu olarak görmek yerine, çalışma mantığını anlamak ömrünü uzatıyor. Birçok kullanıcı, plastik kapların “mikrodalgaya uygun” ibaresi taşıyıp taşımadığını kontrol etmeden ısıtma işlemi yapıyor. Oysa uygun olmayan plastikler, özellikle yağlı yemekler ısıtılırken gıdaya zararlı kimyasalların sızmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra, fırınların içindeki döner tablalar her zaman homojen bir ısınma garantisi vermiyor. Uzmanlar, yemeği yarı yolda durdurup karıştırmanın, özellikle et ve pirinç gibi gıdalarda bakteri oluşumunu engellemek ve her yerin eşit ısınmasını sağlamak adına hayati olduğunu belirtiyor.

BUHAR PATLAMALARINA DİKKAT

Mikrodalga kullanırken yapılan en büyük yanlışlardan biri de kapların kapaklarını tamamen kapatmak. Yemeğin etrafa sıçramaması için üzerini örtmek mantıklı olsa da, kabı hava almayacak şekilde mühürlemek tehlikeli bir basınç birikimine yol açıyor. Bu durum kabın yamulmasına ya da kapağın aniden fırlayarak mutfakta küçük çaplı patlamalara neden olmasına sebebiyet veriyor. En sağlıklı yöntem, buharın çıkabileceği küçük bir boşluk bırakmak veya kapağı sadece üstüne hafifçe bırakarak yemeğin nemini korumasını sağlamak olacaktır.

Temizlik konusu ise sadece hijyenle ilgili değil, aynı zamanda cihazın çalışma performansı üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip. İç yüzeyde kalan yemek kalıntıları, mikrodalga enerjisini emerek fırının daha verimsiz çalışmasına neden oluyor. Biriken yağlar ve lekeler zamanla duman ve kötü kokular yaymaya başlıyor. Ancak temizlik yaparken çamaşır suyu veya amonyak içeren ağır kimyasallardan uzak durmak gerekiyor.

Fırın gibi kapalı ve dar bir alanda bu maddelerin kalıntıları ısıtma esnasında zehirli buharlar yayarak yemeğinize karışma riski taşıyor. Basit bir karbonat ve su karışımı, cihazınızı korumak için çok daha güvenli bir seçenek olacaktır.