  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Yeni Akit Gazetesi Mikrodalgayı böyle kullanmayın: Hem sağlığınız hem eviniz zarar görebilir
Yeni Akit Gazetesi

Mikrodalgayı böyle kullanmayın: Hem sağlığınız hem eviniz zarar görebilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mikrodalgayı böyle kullanmayın: Hem sağlığınız hem eviniz zarar görebilir

Mikrodalga fırınlarda farkında olmadan yapılan küçük kullanım hataları, hem yangın riskini artırıyor hem de yiyeceklerinize zararlı kimyasalların karışmasına yol açabiliyor.

Mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan mikrodalga fırınlar, hızları ve pratiklikleri sayesinde neredeyse her gün elimizin altında. Ancak bu cihazları kullanırken farkında olmadan yaptığımız küçük hatalar, hem yemeklerimizin kalitesini düşürüyor hem de ciddi güvenlik risklerini beraberinde getiriyor.

Cookology, yani yemek pişirme bilimi uzmanlarının yaptığı son uyarılar, pek çoğumuzun mutfakta “yer kazanmak” adına başvurduğu alışkanlıkların aslında birer yangın davetiyesi olduğunu gösterdi. Özellikle tezgah üzerinde yer darlığı çekenlerin fırın üstünü meyve tabağı, yemek kitapları veya kağıt havlularla doldurması, cihazın havalandırma kanallarını kapatarak aşırı ısınmaya ve geri dönülemez hasarlara yol açıyor.

Cihazı sadece tek bir düğmeye basıp her şeyi halleden bir kutu olarak görmek yerine, çalışma mantığını anlamak ömrünü uzatıyor. Birçok kullanıcı, plastik kapların “mikrodalgaya uygun” ibaresi taşıyıp taşımadığını kontrol etmeden ısıtma işlemi yapıyor. Oysa uygun olmayan plastikler, özellikle yağlı yemekler ısıtılırken gıdaya zararlı kimyasalların sızmasına neden oluyor. Bunun yanı sıra, fırınların içindeki döner tablalar her zaman homojen bir ısınma garantisi vermiyor. Uzmanlar, yemeği yarı yolda durdurup karıştırmanın, özellikle et ve pirinç gibi gıdalarda bakteri oluşumunu engellemek ve her yerin eşit ısınmasını sağlamak adına hayati olduğunu belirtiyor.

BUHAR PATLAMALARINA DİKKAT

Mikrodalga kullanırken yapılan en büyük yanlışlardan biri de kapların kapaklarını tamamen kapatmak. Yemeğin etrafa sıçramaması için üzerini örtmek mantıklı olsa da, kabı hava almayacak şekilde mühürlemek tehlikeli bir basınç birikimine yol açıyor. Bu durum kabın yamulmasına ya da kapağın aniden fırlayarak mutfakta küçük çaplı patlamalara neden olmasına sebebiyet veriyor. En sağlıklı yöntem, buharın çıkabileceği küçük bir boşluk bırakmak veya kapağı sadece üstüne hafifçe bırakarak yemeğin nemini korumasını sağlamak olacaktır.

Temizlik konusu ise sadece hijyenle ilgili değil, aynı zamanda cihazın çalışma performansı üzerinde de doğrudan bir etkiye sahip. İç yüzeyde kalan yemek kalıntıları, mikrodalga enerjisini emerek fırının daha verimsiz çalışmasına neden oluyor. Biriken yağlar ve lekeler zamanla duman ve kötü kokular yaymaya başlıyor. Ancak temizlik yaparken çamaşır suyu veya amonyak içeren ağır kimyasallardan uzak durmak gerekiyor.

Fırın gibi kapalı ve dar bir alanda bu maddelerin kalıntıları ısıtma esnasında zehirli buharlar yayarak yemeğinize karışma riski taşıyor. Basit bir karbonat ve su karışımı, cihazınızı korumak için çok daha güvenli bir seçenek olacaktır.

Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza
Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza

Yaşam

Koruma altındaki kuşları vurdu! ‘Angut’a 16 bin lira ceza

Üç öğrenci yaralandı: Kurt köpeği okulda dehşet saçtı
Üç öğrenci yaralandı: Kurt köpeği okulda dehşet saçtı

Yaşam

Üç öğrenci yaralandı: Kurt köpeği okulda dehşet saçtı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Gündem

Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Gündem

Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23