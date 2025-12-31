  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Yaşam Üç öğrenci yaralandı: Kurt köpeği okulda dehşet saçtı
Yaşam

Üç öğrenci yaralandı: Kurt köpeği okulda dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Üç öğrenci yaralandı: Kurt köpeği okulda dehşet saçtı

Erzurum’da okul girişinde öğrencilere saldıran kurt köpeği üç öğrenciyi yaraladı; polis ve belediye ekipleri köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Olay öğle saatlerinde Palandöken ilçesinde meydana geldi. Sahipli olduğu düşünülen bir kurt köpeği, lisenin giriş kapısının önünde bekleyen öğrencilere saldırdı.

Daha sonra okul bahçesine giren köpek, bir öğrenciyi de yaraladı. Köpek çevredekiler ve öğrenciler tarafından kemer ve tırmıkla uzaklaştırılırken, yaralanan toplam 3 öğrenci ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

 

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve belediye ekipleri, saldırgan köpeği ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü
Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü

Gündem

Kargoda kaçak sigara kavgası: müdür öldürüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23