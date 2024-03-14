Sosyal medyada viral olan görüntüler: İşte vaatler ve hatırlanamayanlar!
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimleri öncesinde verdiği vaatleri hatırlatan ‘hatırlamıyorum’ videosu, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 seçimleri öncesinde verdiği vaatleri hatırlatan ‘hatırlamıyorum’ videosu, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
2019 yerel seçimlerinde İstanbul seçmenine çok sayıda vaatte bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aradan geçen zamana rağmen verdiği vaatlerin birçoğunu yerine getirmedi. 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy’un sorularını cevaplandıran İmamoğlu, söz konusu vaatlerin hiçbirini hatırlamadığını söyledi.
Sosyal medyada ses getirdi
İmamoğlu’nun ‘Vaatleri hatırlamıyorum’ şeklindeki sözleri sosyal medyada adeta gündem oldu. Özellikle İmamoğlu’nun 2019 yılı vaatlerini hatırlatan video sosyal medyada izlenme rekorları kırarken, ‘hatırlamıyorum’ başlığıyla çok kez paylaşıldı.