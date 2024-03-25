  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzerleri Türkiye’nin de başına geldi… Putin’den çok akıllıca adım

İBB’de CHP zulmü! Erdoğan fotoğrafı paylaştı ekmeğinden oldu!

Seçimlere sayılı günler kala o partiden sürpriz karar! Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladılar

Çocukları bile alet ediyor! Yok böyle kıvraklık! Ekrem’i hâlâ tanıyamayanlar izlesin

Çin dron teknolojisinde gaza bastı: 6 parçaya bölünüyor!

CHP’de bir bu eksikti! ‘Zeydan Karalar DEM lehine çekiliyor!’

Sürpriz Rusya kararı! Türkiye indirim yaptı

“Sorunun farkındayız” diyen Erdoğan’dan emeklilere çağrı: Yeter ki…

Para sayma görüntülerinin ardından CHP'de kritik istifa! Partinin ağır toplarındandı

Türkiye'yi sarsan gram altın gelişmesi! Kuyumculara giden isyan ediyor: Böylesi ilk kez görülüyor
Teknoloji Sosyal medyada ucuza satılan telefonlara dikkat! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi
Teknoloji

Sosyal medyada ucuza satılan telefonlara dikkat! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Yeniakit Publisher
2024-03-25 20:31:00 -
Sosyal medyada ucuza satılan telefonlara dikkat! İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Eskişehir’de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, sosyal medyada piyasa değerinin altında satılan ve genellikle müşterinin bulunduğu ilden başka bir noktada verilen ilanlar üzerinden kargo bahanesiyle gerçekleştirilen yeni dolandırıcılık yöntemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Son dönemlerde sosyal medya uygulamaları üzerinden piyasa değerinin altında satılan ikinci el telefon ilanları yaygınlaşıyor. Ucuza verilen ilanlar vatandaşların ilgisini çekerken telefoncular bu şekilde popülerleşen yeni dolandırıcılık yöntemiyle ilgili uyardı. Genellikle müşterinin bulunduğu ilden başka bir noktada olduğu görülen ucuz ilanlardan alışveriş yapacak vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan telefoncular, dolandırıcıların söz konusu cihazları kargo ile göndereceklerini söyleyerek göndermediklerini ve müşterilerin mağdur edildiklerini ifade etti. Bu tip durumlarda telefonun mutlaka fiziksel olarak görülmesi ve telefonculara inceletilmesi gerektiğini dile getiren esnaf, eğer ki ilanın verildiği yer yakınsa vatandaşların herhangi bir araçla oraya giderek cihazı görmesini tavsiye etti.

“Sosyal medyada ilanı verilen telefon fiziksel olarak detaylı bir şekilde incelemeden alınmamalı”

Eskişehir’de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, sosyal medya uygulamalarında düşük fiyatlı satılan ürünlerin genellikle ya yurt dışı ya da güvenilmeyen yani dolandırıcılık ürünü olduğunu aktardı. Konumlarını müşterinin bulunduğu ilde değil, farklı bölgelerde gösteren dolandırıcıların ise ürünü kargo ile gönderebileceklerini söyleyerek mağduriyet oluşturduğundan bahseden Aytekin, “Dolandırıcılar hesaplarına para göndermenizi istiyorlar ama ondan sonra ürünü göndermiyorlar. Böyle durumlar çok fazla yaşanıyor. Vatandaş böyle şeylere pek aldanmamalı. Aynı zamanda bu tip ürünlere de itibar etmemeli. Çünkü bir insan elindeki ürünü neden piyasa değerinin altında satsın? Ellerindeki telefonu normal bir telefoncuya gidip satmak isteseler zaten oradaki koymuş olduğu fiyatın daha üstüne satabilirler. Neden internette daha ucuza başka birisine satmaya çalışsın? Vatandaşlar bir telefoncuya danışmadan ya da ürünü detaylı bir şekilde fiziksel olarak incelemeden almasın. İlanın verildiği yer yakınsa bir araçla oraya gidip bakmakta fayda var” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23