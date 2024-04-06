Sosyal medyada terör propagandasına geçit yok!
Kırşehir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya analiz çalışmalarında şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı, örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığını belirlendi.
Çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirildi
Ayrıca şüphelinin son olarak Van'da yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımları da tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezinde yakaladığı M.D.'nin ev ve aracında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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