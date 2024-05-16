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Yerel Sosyal medyada terör propagandası: 40 gözaltı
Yerel

Sosyal medyada terör propagandası: 40 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-16 21:43:00 - 2024-05-16 21:46:45

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 60 şüpheliye yönelik kent merkezi, Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde şafak operasyonu gerçekleştirildi.

40 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süreçleri devam ederken, 20 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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