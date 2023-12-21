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Medya Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar
Medya

Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-12-21 16:55:00 -
Sosyal medyada tepki yağıyor! FOX'un İslam karşıtı dizisi için flaş karar

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı, Yahudi Rupert Murdoch’a ait FOX TV’nin İslam düşmanlığı yapan rezil Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili RTÜK harekete geçti.

Yahudi Rupert Murdoch’a ait FOX TV’nin İslam düşmanlığı bitmiyor. Son olarak “Kızıl Goncalar” isimli dizisinde İslam'a ve tarikatlara hakaretlere yer veren ve vatandaşların şikayette bulunduğu FOX TV, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından incelemeye alındı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “FOX’ta yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Tarikat ve ahileri hedef aldı!

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolü paylaştığı skandal dizideki Tarikatları ve Ahileri hedef alan ifadeler büyük tepki çekti. Dizinin ilk bölümündeki "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler, onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak. Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Halk RTÜK'Ü göreve çağırdı

İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için vatandaşlar sosyal medyada harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sert tepki gösterdi. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' denilerek defalarca şikayet edilen kanal için RTÜK inceleme başlattı.

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