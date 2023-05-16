Sosyal medyada tepki yağıyor! Depremzedeler dahil kim varsa hedef aldılar… Sözcü’den rezil ötesi manşet

14 Mayıs'ta CHP ve saz arkadaşları hüsrana uğradı. Meclis'te Cumhur İttifakı ezici üstünlük sağladı. Anayasa değiştirecek kadar milletvekili çıkaran Cumhur İttifakı, her icraata karşı çıkmayı adet edinen ve terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan çekinmeyen millet ittifakını darmaduman etti.

Bu durum kemalist medyayı da rahatsız etti. Millete tepeden bakan kemalistlerin Sözcü'sü, bugün manşetten vatandaşlara demediğini bırakmadı.

CHP zihniyetinin neden bir daha iktidara gelemeyeceğinin adeta özeti niteliğindeki rezil manşet, sosyal medyada büyük tepki topladı.



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