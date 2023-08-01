Sosyal medyada tepki yağıyor! Acun’un takımından rezalet paylaşım

İngiltere EFL Championship'te mücadele eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin LGBTİ dayatmasına katılması tepkilere yol açtı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

Türkiye'de Exxen ve TV 8,5'un sahibi olan Acun Ilıcalı'ya bir tepki de AK Parti MYK üyesi Metin Külünk'ten geldi. Külünk, Ilıcalı'ya yönelik, "gizli bir ajandası mı var?" diye sordu:

Demek ki adı geçen şahsın Türkiye’mizde bir müddet sonra MEDYA GRUBUNADA SATANİSTLERİN BU PAÇAVRASINI ASACAK ve TÜRK BAYRAĞINI TANIMIYORUM MU DİYECEK? O halde bu medya grubun gizli bir ajandası mı var ? Toplum olarak dikkatli olmalıyız yakın zamanda karşımıza siyasi figür olarak yeni bir Zelensky adayı olarak çıkarılabilir mi?



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