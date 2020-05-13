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Aktüel

Sosyal medyada taciz kavgası kanlı bitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinde taciz iddiası ile başlayan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:01:00 -
Sosyal medyada taciz kavgası kanlı bitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sosyal medya üzerinde taciz iddiası ile başlayan kavgada 1 kişi göğsünden bıçaklandı.


Olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi Ofisyolu Caddesi’nde nde öğlen saatleri meydana geldi. İddiaya göre Ö.E (33) sosyal medya üzerinden M.D. yi taciz ederek buluşmak istedi. Buluşma yeri olarak belirlenen ofis yoluna imam nikahlı eşi M.İ. ile giden M.D. beklemeye başladı. M. D. eşi M.İ. ile konuşması sırasında çantasından çıkarttığı bıçak ile Ö.E. yi sol göğüs üst kısmından bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ö.E. hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken olayın faili M.D ve eşi M.İ gözaltına alındı.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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