Sosyal medyada PKK/KCK propagandası: 2 gözaltı
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 zanlı Jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar çerçevesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasının yapıldığı tespit edildi.
Örgütsel dokümanlar ele geçirildi
Jandarma görevlilerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya üzerinden PKK/KCK örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. İki şahıs yakalanıp gözaltına alınırken, şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şahısların gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerine devam edildiği öğrenildi.