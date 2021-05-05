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Ekonomi Sosyal medyada Özgür Demirtaş'a müthiş gönderme
Ekonomi

Sosyal medyada Özgür Demirtaş'a müthiş gönderme

Sosyal medya hesabından kot pantolonlardaki küçük ceple alakalı bir paylaşım yapan Özgür Demirtaş, kullanıcıların ayar veren sözlerine maruz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:59:00 -
Sosyal medyada Özgür Demirtaş'a müthiş gönderme

CHP’ye yakın isim Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından üzerinde, “Çok kişi bilmez ama kot pantolonlardaki bu küçük cep emekli maaşlarınızı koymak için tasarlanmıştır” ifadelerinin yer aldığı bir görsel paylaştı.

Bu mesaj üzerine akademisyen olan Demirtaş’a göndermede bulunan  bir kullanıcı, “Özgür hoca o küçük cep için bir şey de ben ekleyeyim eskiden akademisyen, öğretmen ya da memurlar mesaidan sonra çarşıda limon satarken kalan bozuklukları da o küçük cebe koyuyordu” diyerek eski Türkiye’deki devlet memularının geçimlerini sağlayabilmek için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını hatırlattı.

Kimi yorumlar, Demirtaş’ın inceden siyasete göz kırptığını da ifade ederken, bir kullanıcı ise, “Üstad espri yeteneğinizi bir gözden geçirin derim. Bildirim kadarıyla en düşük Bağ Kur emekli aylığı 2100 TL para görseldeki cebe de girmez. İstediğiniz kadar ekonomist olun girmez.” dedi.

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