Sosyal medyada kişinin kendini sergilemesi ne anlama geliyor? Uzman isim altında yatan sebebi açıkladı

Sosyal medya kullanımı konusunda açıklamalarda bulunan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sosyal medya kullanımında özgüven eksikliğine dikkat çekti.

Tarhan'ın açıklamaları şöyle:

Dijital okur yazarlık varsa kendisine gelen bilgileri çocuk süzgeçten geçirir. Çocuk sosyal medyayı amacına uygun kullanır. Erişkin bile sosyal medyada bilgi kirliliğini önleyemez. Bir insan günde 3'ten fazla kendini sosyal medyada sergiliyorsa o kişilerin özgüveni düşüktür. Kendini sergilemek bir zaaftır. Dijital olgunluğu olan kişi sorgular. Erişkin çocuk fark etmiyor ama çocuklar daha büyük bir risk grubu.