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Aktüel Sosyal medyada kesici aletlerle görüntüsü paylaşılan Suriyelilere gözaltı
Aktüel

Sosyal medyada kesici aletlerle görüntüsü paylaşılan Suriyelilere gözaltı

Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 20:10:00 -
Sosyal medyada kesici aletlerle görüntüsü paylaşılan Suriyelilere gözaltı

Adana'da, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda Suriye uyruklunun ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdüğü sırada çekilmiş görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Ekipler, kimliği tespit edilen 7 şüpheli ve görüntüyü sosyal medyadan paylaşan kişi olmak üzere 8 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinden sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Polis, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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