Sosyal medyada KADEM'e tepki büyüyor!

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Toplumun değerlerini ve aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvalığını görmezden gelerek, TBMM'deki “İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu’nun 7. toplantısı”na katılan KADEM, İslamî camiadan büyük tepki görüyor. Erem Şentürk, KADEM meselesini köşesine “KADEM sorosçu mu?” başlığıyla taşırken, Yusuf Kaplan da “Ailenin çözülmesine yol açan KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır.” dedi.

“Ailenin korunması milli güvenlik meselesi haline gelmiştir”

Yazar Yusuf Kaplan da attığı sıralı twitlerle KADEM’in İstanbul Sözleşmesi’ne olan desteğine karşı çıkarak, “Uyarı/Yorum: Tanzimat’tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması milli güvenlik meselesi haline gelmiştir! Ailenin çözülmesine yol açan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!” sözleriyle tepkisini paylaştı.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun attığı twite de “KADEM dokunulmaz ‘kutsal inek’ midir? Bu nasıl bir nobranlıktır!” diyerek karşı çıkan Kaplan’ın twitleri sosyal medyada destek gördü.

Tarihçi Ebubekir Sofuoğlu da Kaplan’a olan desteğini, “Yusuf Kaplan sonuna kadar haklıdır. Kadına, çocuğa şiddet, taciz binlerce yıllık geçmişimize düşman 6284’le artmadı mı? KADEM 6284’ün savunucusu değil mi? LGBTİ’nin truva atı olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ fitnesini güya, ‘Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ diye savunan KADEM değil mi?” sözleriyle dile getirdi.

Erem Şentürk de köşesinde KADEM’i eleştirdi

Gazeteci Yazar Erem Şentürk, Diriliş Postası Gazetesi’ndeki köşesinde “KADEM sorosçu mu?” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Şentürk, “Ben niye desteklemiyorum KADEM’i? Erkeklere 'hayvan' dedikleri için... Ucuz erkek düşmanlığı sınırına yaklaştıkları için... Batı’nın radikal kadın hareketlerinden damıtılmış sekülerist adetleri gayet normalmiş gibi gösterdikleri için... Aslında bütün satırları Brüksel’de, İslam ve aile düşmanı emperyalistler tarafından yazılmış, özü ve biçimi itibariyle tamamen Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bize dayatılan lanete karşı mücadele etmedikleri gibi bu yönde faaliyetler gösterdikleri için…” diyerek KADEM’i eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcılarından KADEM’e tepki yağıyor

Toplumun ahlak yapısını bozan faaliyetlerin altına imza atmaya devam eden KADEM, halktan da sert tepkiler görmeye devam ediyor. Sosyal medya kullanıcılar KADEM için, “Sevilmiyorsun artık.”, “Kadınlar, eşlerine karşı kışkırtılarak aile korunmaz, dağılır. Aileyi korumak istiyorsanız İslamî kurallara yönelin, İstanbul Sözleşmesi’ne değil.”, “Aileyi yok eden, kadınları kapitalizmin kölesi yapan KADEM kapatılsın.” gibi twitler atarak KADEM'in yürüttüğü faaliyetlere olan tepkilerini dile getirdi.