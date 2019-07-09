0553 313 94 23

Sosyal medyada KADEM'e tepki büyüyor!

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin faaliyetleri ile tepkileri üzerine çeken Kadem için Yusuf Kaplan, “Ailenin çözülmesine yol açan KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır.” demişti. Kaplan'ın açıklamalarından sonra KADEM'İN faaliyetlerine eleştirilerde bulunan vatandaşlar da sosyal medya üzerinden 'Kadem kapatılsın' çağrısı ile hashtag başlattılar.

09 Temmuz 2019 Salı 16:56
Sosyal medyada KADEM'e tepki büyüyor!

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Toplumun değerlerini ve aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi’nin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvalığını görmezden gelerek, TBMM'deki “İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu’nun 7. toplantısı”na katılan KADEM, İslamî camiadan büyük tepki görüyor. Erem Şentürk, KADEM meselesini köşesine “KADEM sorosçu mu?” başlığıyla taşırken, Yusuf Kaplan da “Ailenin çözülmesine yol açan KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır.” dedi.

“Ailenin korunması milli güvenlik meselesi haline gelmiştir”

Yazar Yusuf Kaplan da attığı sıralı twitlerle KADEM’in İstanbul Sözleşmesi’ne olan desteğine karşı çıkarak, “Uyarı/Yorum: Tanzimat’tan bu yana en büyük tehdit ailenin çözülmesidir. Ailenin korunması milli güvenlik meselesi haline gelmiştir! Ailenin çözülmesine yol açan Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve KADEM projeleri derhal durdurulmalıdır!” sözleriyle tepkisini paylaştı.

KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun attığı twite de “KADEM dokunulmaz ‘kutsal inek’ midir? Bu nasıl bir nobranlıktır!” diyerek karşı çıkan Kaplan’ın twitleri sosyal medyada destek gördü.

Tarihçi Ebubekir Sofuoğlu da Kaplan’a olan desteğini, “Yusuf Kaplan sonuna kadar haklıdır. Kadına, çocuğa şiddet, taciz binlerce yıllık geçmişimize düşman 6284’le artmadı mı? KADEM 6284’ün savunucusu değil mi? LGBTİ’nin truva atı olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ fitnesini güya, ‘Toplumsal Cinsiyet Adaleti’ diye savunan KADEM değil mi?” sözleriyle dile getirdi.

Erem Şentürk de köşesinde KADEM’i eleştirdi

Gazeteci Yazar Erem Şentürk, Diriliş Postası Gazetesi’ndeki köşesinde “KADEM sorosçu mu?” başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Şentürk, “Ben niye desteklemiyorum KADEM’i? Erkeklere 'hayvan' dedikleri için... Ucuz erkek düşmanlığı sınırına yaklaştıkları için... Batı’nın radikal kadın hareketlerinden damıtılmış sekülerist adetleri gayet normalmiş gibi gösterdikleri için... Aslında bütün satırları Brüksel’de, İslam ve aile düşmanı emperyalistler tarafından yazılmış, özü ve biçimi itibariyle tamamen Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bize dayatılan lanete karşı mücadele etmedikleri gibi bu yönde faaliyetler gösterdikleri için…” diyerek KADEM’i eleştirdi.

Sosyal medya kullanıcılarından KADEM’e tepki yağıyor

Toplumun ahlak yapısını bozan faaliyetlerin altına imza atmaya devam eden KADEM, halktan da sert tepkiler görmeye devam ediyor. Sosyal medya kullanıcılar KADEM için, “Sevilmiyorsun artık.”, “Kadınlar, eşlerine karşı kışkırtılarak aile korunmaz, dağılır. Aileyi korumak istiyorsanız İslamî kurallara yönelin, İstanbul Sözleşmesi’ne değil.”, “Aileyi yok eden, kadınları kapitalizmin kölesi yapan KADEM kapatılsın.” gibi twitler atarak KADEM'in yürüttüğü faaliyetlere olan tepkilerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:56
  1. KADEM
  2. İstanbul Sözleşmesi
  3. Erem Şentürk
  4. Yusuf Kaplan
  5. Milli Eğitim Bakanlığı
  6. Aile Bakanlığı
  7. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
  8. Saliha Okur Gümrükçüoğlu
  9. Diriliş Postası

YORUM YAZ

  • mikiforovmikiforov48 dk önce
    Kadem e bir tuğla koyan herkim varsa, İstanbul sözleşmesine ,6284 ü yazana çıkarana onaylayana imza atana kabul edilmesi için el kaldırana göz yumana, Süresiz nafaka zulmünü kaldırmayanlara ayak sürtenlere, ETCEP cilere, Feminist kadın derneklerine göz yumanlara, Aileyi unutup Sılayı telefonla arayanlara, Genç evlilere tecavüzcü muamelesi yapıp hapislerde zulmedenlere , Batıya yaranmak için Aileyi Feda eden Siyaset adamlarına Milletvekillerine AB den Fonlananlara ve onların verdiği para ile Ülkenin sosyolojik yapısını zedeleyenlere Ülkenin Müslüman garip evlatlarını unutup Solaklara yaranmaya AB ye yaranmaya çalışanlara HER GÜN BELA OKUYORUM ALLAH YANLARINA BIRAKMASIN DÜNYADA da AHİRETTE de .
  • recairecai1 sa önce
    Gercekten bu kadar duyarliysaniz bu konuda, gidin hukumeti elestirin. Hukumet degil mi KADEM'le ortak proje yapan, Istanbul sozlesmesini imzalayan. KADEM 6284'u savunuyormus, hukumetin getirdigi bir yasayi savunuyor yani. Ama yemiyor tabi hukumeti elestirmek.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl 6 ay hapis cezası
  1. Eski emniyet müdürüne FETÖ’den 13 yıl..
  2. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
  3. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
  4. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
  5. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
  6. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
  7. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
  8. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
  9. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
  10. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
  11. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
  12. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
  13. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
  14. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
  15. Doğada diyabet okulu başladı
  16. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
  17. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
  18. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
  19. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
  20. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
  21. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
  22. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
  23. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
  24. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
  25. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
  26. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
  27. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
  28. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
  29. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
  30. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

Günün Karikatürü

9 Temmuz 2019
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler