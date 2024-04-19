Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor
İki yaşlı adamın kavgaları sosyal medyada olay oldu. Önce husumetle bir birlerine bakan iki yaşlı amca kavga etmeye karar veriyorlar. Yaptıkları kavga ise evlere şenlik. Kavga görüntülerinin çekildiğinden habersiz amcalar kısa süre sonra sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdiler.
Her yumruk atışta yere yuvarlanan yaşlı amcalar izleyenleri güldürmeyi başardılar. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
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