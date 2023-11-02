Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"
Filistin'de katliam yapan İsrail terörüne karşı boykot çağrıları yapılırken sosyal medyada hızla yayılan "Müslüman adam Coca Cola içer" videosu dikkat çekti. Bir buçuk dakikalık kısa filmde İsrail'e sözle tepki gösteren Müslümanların hala İsrail menşeili ürünleri kullanmasına dikkat çekildi.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Küresel haydut ABD ve kuklası Avrupa'yı arkasına alan İsrail, Gazze'de insanlığı ayaklar altına alıyor.
Çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeyen teröristler katliama devam ediyor.
Katliama 'dur' demek için harekete geçen duyarlı Müslümanlar, İsrail terörünün kazanç kapısı olan şirketlere karşı boykota başladı.
Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"
Filistin'de katliam yapan İsrail terörüne karşı boykot çağrıları yapılırken sosyal medyada hızla yayılan "Müslüman adam Coca Cola içer" videosu dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bir buçuk dakikalık kısa filmde İsrail'e sözle tepki gösteren Müslümanların hala İsrail menşeili ürünleri kullanmasına dikkat çekildi.