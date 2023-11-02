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Sosyal Medya Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"
Sosyal Medya

Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"

Yeniakit Publisher
2023-11-02 15:32:00 - 2023-11-02 15:41:50

Filistin'de katliam yapan İsrail terörüne karşı boykot çağrıları yapılırken sosyal medyada hızla yayılan "Müslüman adam Coca Cola içer" videosu dikkat çekti. Bir buçuk dakikalık kısa filmde İsrail'e sözle tepki gösteren Müslümanların hala İsrail menşeili ürünleri kullanmasına dikkat çekildi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Küresel haydut ABD ve kuklası Avrupa'yı arkasına alan İsrail, Gazze'de insanlığı ayaklar altına alıyor.

Çocuk, kadın ve yaşlı gözetmeyen teröristler katliama devam ediyor. 

Katliama 'dur' demek için harekete geçen duyarlı Müslümanlar, İsrail terörünün kazanç kapısı olan şirketlere karşı boykota başladı.

Sosyal medyada hızla yayılıyor! "Müslüman adam Coca Cola içer"

Filistin'de katliam yapan İsrail terörüne karşı boykot çağrıları yapılırken sosyal medyada hızla yayılan "Müslüman adam Coca Cola içer" videosu dikkat çekti.
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Bir buçuk dakikalık kısa filmde İsrail'e sözle tepki gösteren Müslümanların hala İsrail menşeili ürünleri kullanmasına dikkat çekildi.

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