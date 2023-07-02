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Sosyal Medya Sosyal medyada gündem oldu! Fransa'daki olaylar ve o film
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! Fransa'daki olaylar ve o film

Yeniakit Publisher
2023-07-02 13:29:00 -
Sosyal medyada gündem oldu! Fransa'daki olaylar ve o film

Fransa'da binlerce araba ve evin ateşe verildiği gösteriler ülke çapında büyümeye devam ederken, aylar önce yayınlanan ve söz konusu olayları konu edinen film gündemi sarstı.

Fransa'da Nael'in ölümünün ardından başlayan protestolar sürerken aylar önce yayınlanan bir film ile yaşanan olayların benzerliği dikkat çekti.

"Athena" isimli film genç bir adamın polis tarafından öldürülmesi üzerine isyanların çıktığı bir dönemi anlatıyor. Filmde Cezayirli bir genç Fransız polisi tarafından öldürülüyor ve bir kaos senaryosu yaşanıyor.

Filmin senaryosu ile Fransa'da yaşanan protestoların benzerliği sosyal medyada çokça paylaşıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa'daki olaylar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

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