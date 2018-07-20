Sosyal medyada FETÖ'yü öven kadına gözaltı!

Balıkesir’in Gönen ilçesinde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programını başkasına ait hat üzerinden kullandığı ve sosyal medyadaki hesabından örgüt liderini övücü paylaşımlar yaptığı tespit edilen N.K. adlı kadın gözaltına alındı. Yakalan şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma devam ediyor.