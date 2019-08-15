Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı Tekirdağ'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ü'nün, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.Ü'nün sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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