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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan kişi gözaltına alındı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.Ü'nün, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, İ.Ü'nün sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. erdoğan'a hakaret

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