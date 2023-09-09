Sosyal medyada çok konuşulan o video! Deprem anındaki tavrıyla gündem oldu
Fas'tan meydana gelen 7 şiddetindeki depreme canlı yayında yakalanan bir radyocunun sakin hali ve Allah'a teslimiyeti günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Fas büyük bir deprem felaketi yaşadı.
Ülkede son rakamlara göre ölü sayısının bine yaklaştığı, binlerce de yaralının olduğu belirtiliyor.
Deprem felaketine radyoda canlı yayında yakalanan Muhammed Nadir adlı sunucunun sakinliği ise gündem oldu.
Yayın esnasında şiddetli sarsıntıyı hisseden Nadir, Kelime-i Tevhid çekerek gülümsemeye başlıyor.
Muhammed Nadir adlı yayıncının deprem karşısında Allah'a teslimiyeti günün en çok ilgi çeken videoları arasına girdi.
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