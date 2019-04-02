Sosyal medyada belediye savaşları başladı!

Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının tweetine yorum yapan belediyelerin hesapları gündem oldu. Bir vatandaşın Twitter'dan attığı "@kadikoybelediye @MaltepeBelTr kardeş belediyelere hoş geldiniz dediniz mi mesela @EsenyurtBLDYS veya büyük abi olan @istanbulbld bir hoş geldiniz diyin" tweetine Maltepe Belediyesi, "Hepsine diyeceğiz. İlçemize Sayın İmamoğlu'nu beklemekteyiz." cevabını verdi.

İBB, Beyaz Masa ve Üsküdar Belediyesi'nden 'Yıldırım' mesajı

Maltepe Belediyesi'nin bu paylaşımına İBB Beyaz Masa ve Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi. Beyaz Masa, "Sayın Maltepe, beklerseniz çay soğuyacak, bize yıldırım hızıyla yetişin. Metromuz ile 40 dakika uzaktayız." yanıtı verirken Üsküdar Belediyesi, "Ne kadar da YILDIRIM hızıyla gelen hoş bir davet" ifadelerini kullandı.

"Ses Uşak'tan bile duyuldu''

İBB Beyaz Masa'nın bu yanıtının altına Uşak Belediyesi de yorumda bulundu. Uşak Belediyesi, "Ses Uşak'tan bile duyuldu" diyerek konuya dahil oldu.