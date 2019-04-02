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Sosyal medyada belediye savaşları başladı!

31 Mart yerel seçim sonuçlarının net olarak belli olmaması sosyal medyayı da karıştırdı. Sosyal medyada belediyelerin hesapları birbirleriyle atışma içine girdi.

02 Nisan 2019 Salı 11:24
Sosyal medyada belediye savaşları başladı!

Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısının tweetine yorum yapan belediyelerin hesapları gündem oldu. Bir vatandaşın Twitter'dan attığı "@kadikoybelediye @MaltepeBelTr kardeş belediyelere hoş geldiniz dediniz mi mesela @EsenyurtBLDYS veya büyük abi olan @istanbulbld bir hoş geldiniz diyin" tweetine Maltepe Belediyesi, "Hepsine diyeceğiz. İlçemize Sayın İmamoğlu'nu beklemekteyiz." cevabını verdi.

İBB, Beyaz Masa ve Üsküdar Belediyesi'nden 'Yıldırım' mesajı

Maltepe Belediyesi'nin bu paylaşımına İBB Beyaz Masa ve Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi. Beyaz Masa, "Sayın Maltepe, beklerseniz çay soğuyacak, bize yıldırım hızıyla yetişin. Metromuz ile 40 dakika uzaktayız." yanıtı verirken Üsküdar Belediyesi, "Ne kadar da YILDIRIM hızıyla gelen hoş bir davet" ifadelerini kullandı.

"Ses Uşak'tan bile duyuldu''

İBB Beyaz Masa'nın bu yanıtının altına Uşak Belediyesi de yorumda bulundu. Uşak Belediyesi, "Ses Uşak'tan bile duyuldu" diyerek konuya dahil oldu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:24
  1. sosyal medya
  2. maltepe belediyesi
  3. İBB Beyaz Masa
  4. Uşak belediyesi
  5. Binali Yıldırım
  6. Ekrem Imamoğlu

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  • kayamankayaman10 dk önce
    Bir seneryo: bir ilcede oy kullanabileceklerin listesinde 1000 yaziyor, oyunu kullanan ise 800 kisi.CHP: 250 / AKP:350/ IP: 50 /SP: 20 digerleri 30/ gecersiz: 100 kisi toplam 800.Eger oylarin yeniden sayilmasi gerekmez ise ve AKP nin oylarinin yarisi CHP yazilirsaAKP nin oylari 175 olur ama oy cuvallarindaki miktar ve islak imzali liste degismez 800 kalir. Ista boyle bir sahtekarlik yapilmis.Birde CHP nin oylarinda herhangi bir gecersiz olmaz iken nedense AKP oylarininda gecersizlik cok, burdan AKP liler cahil oy bile kullanmiyorlar izlenimi vermek. Ayristirma islemine devam. Cobanin oyu ile benim oyum ayni olamaz, sanki onun oyu altin kaplamali cobanin ise sadece kagittan ibaret.Yillar once CHP nin acik oy gizli sayim in bir diger sekli.

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