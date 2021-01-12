Sosyal medyada alay konusu oldu! ‘Ben de yemin ettim artık Cumhurbaşkanıyım’ Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olmanın kolay yolunu buldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı açılışında konuştu. 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadeleriyle büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu, bugünkü konuşmasında da sözlerini savunarak kendince nasıl cumhurbaşkanı olunacağını açıkladı.

"Yeminle cumhurbaşkanı olunur"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de seçimleri kazanmayla cumhurbaşkanı olunamayacağını, ancak TBMM'de yemin ettikten sonra cumhurbaşkanı olunabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma, sosyal medyada alay konusu oldu.

‘Ben de yemin ettim artık Cumhurbaşkanıyım’

Kılıçdaroğlu'nun halk tarafından seçilen cumhurbaşkanına 'Sözde cumhurbaşkanı' demesini ve Türkiye'de yeminle cumhurbaşkanı olunabileceğini söylemesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti ve alay konusu haline geldi. Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine çok sayıda Twitter kullanıcısı "Ben de yemin ettim artık Cumhurbaşkanıyım" şeklinde tweet attı.