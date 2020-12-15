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Teknoloji Sosyal medya yıkıldı... YouTube ve Google birlikte çöktü!
Teknoloji

Sosyal medya yıkıldı... YouTube ve Google birlikte çöktü!

YouTube ve Gmail'in de aralarında bulunduğu bazı Google hizmetlerine erişim sıkıntısı yaşanması sosyal medya gündeminin birinci sırasına yerleşti. Aksaklıktan bir çok ülkede çok sayıda kullanıcı etkinlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:36:00 -
Sosyal medya yıkıldı... YouTube ve Google birlikte çöktü!

Dünya çapında online hizmetlere erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector'un verilerine göre, dün öğlen saatlerinde meydana gelen Google hizmetlerine ilişkin erişim sorunu sadece Türkiye'deki kullanıcıları değil, dünyanın birçok ülkesindeki kullanıcıyı etkiledi.

Sosyal medyada gündem oldu

ABD, İngiltere, Hindistan ve birçok ülkede çok sayıda kullanıcı bir süreliğine, "Bir problem oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." ifadesiyle karşılaştı.

Sosyal medyada kullanıcılar, erişim sorununa ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı. Twitter'da "#YouTubeDOWN" hashtagi ile konuya ilişkin yapılan paylaşımlar en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

Google yetkililerinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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