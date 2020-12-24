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Medya Sosyal medya yıkıldı, Kuruluş Osman’da beklenmedik hamle! Nasıl tuzak kuracak?
Medya

Sosyal medya yıkıldı, Kuruluş Osman’da beklenmedik hamle! Nasıl tuzak kuracak?

Rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinin 39.bölümü ekranlara kilitledi. Ertuğrul Bey Kayı beylerini bir araya topladı ve kritik kararlar aldı. Kuruluş Osman’da beylik yarışını kim kazanacak? Ertuğrul Bey oğullarına neler dedi? İşte tüm gelişmeler…

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:38:00 -
Sosyal medya yıkıldı, Kuruluş Osman’da beklenmedik hamle! Nasıl tuzak kuracak?

ATV’nin rekorlar kıran dizisi Kuruluş Osman’ın 39.bölümünde Ertuğrul Bey Kayı beylerini bir araya topladı ve kritik kararlar aldı. Seyircinin merakla beklediği 39.bölümde oğulları arasındaki gerilime son vermek isteyen Ertuğrul Bey, düzenlediği toyda oğullarını ve kayı beylerini topladı.

Ertuğrul Bey düzenlediği toyda neler yaptı? Ertuğrul Bey düzenlediği toyda ne konuştu? Seyirciler bu anları merak ederken kendisinden sonra kimin bey olacağı sorusuna cevap arayan Ertuğru Bey, yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi ile hasbihal ederek fikirlerini aldı.

Ertuğrul Bey'in Osman Bey'in Yavlak Arslan'la ittifakına dair "Diyelim ki Çobanoğulları ölüme gider; sen de obanı aynı akıbete mi sürüklersin?" sorusunu Osman Bey "Ben Ertuğrul Gazinin oğluyum. Obamı, kaybedeceğim bir savaşa sürüklemem. Ölüm mukadderse, harbin neticesi ancak şehadetse, davamız uğruna ölmeye and içmiş alplarımla gider o şehadet şerbetini içerim" sözleriyle cevapladı.

Ertuğrul Bey o anda planını açıklayarak oğullarına birleşin çağrısı yaptı. Ertuğrul bey, ‘’Geyhatu Tebriz'den dönene kadar Nikola'nın icabına bakmalıyız" diyerek planını açıkladı.

"Bey, böyle zor zamanlarda belli olur''

Kuruluş Osman’da Ertuğrul bey’in oğulları birleşecek mi? Ertuğrul bey 39.bölümde oğullarına ne dedi? Sorularının cevapları merak edilmeye başlandı. Oğullarını uyaran Ertuğrul bey, "Bey, böyle zor zamanlarda belli olur. Hanginizin bey olacağını tavrınız tayin edecek. Kayının başına kimin geçmesi gerektiğini bütün beyler anlayacak. Ayrılık gayrılık çıkaranın hiçbir ümidi kalmayacağını bilesiniz" dedi.

Ertuğrul Bey'in kararı ne olacak? Savcı Bey, beylik yarışında ne yapacak? Beylik yarışında Savcı Bey’in Osman’ın önüne geçmesi için hamlesi ne olacak? Dündar Bey beyliği almak için neler yapacak? Nikola, Targun Hatun'u kullanarak Kayı Obası'na sızabilecek mi? Flatyos, Osman Bey'i ele geçirebilmek için nasıl bir tuzak kuracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 39'uncu bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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