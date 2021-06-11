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Gündem Sosyal medya yıkıldı! CHP'liler Cuma namazına böyle başladı
Gündem

Sosyal medya yıkıldı! CHP'liler Cuma namazına böyle başladı

Geçmişte olduğu gibi bugünde İslami değerlere savaş açan zihniyet, son dönemde yaptıkları algı operasyonlarıyla imamları hedef alıyor. Konuya ilişkin mizah dergisi Misvak'ın yaptığı çalışma sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 15:22:00 - 2021-06-11 15:27:42
Sosyal medya yıkıldı! CHP'liler Cuma namazına böyle başladı

Hafızlık icadeti töreninde Bakara Suresi'nin 114. ayetini okuyan Ayasofya Camii İmamı Mustafa Demirkan Hoca, laikçi 'meczup'lar tarafından hedef alındı.

Laikçi tayfa, Kur'an ayeti okuyan Mustafa Demirkan Hoca'ya, M. Kemal'in adını anmamasına rağmen, "Atatürk'e 'kafir' denildi" diyerek linç girişiminde bulundu.

İmamların okuduğu ayetlerden hazımsız olan zihniyetle ilgili bir çalışma yapan mizah dergisi Misvak'ın karikatürü sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Çalışmada hocaların açığını yakalamak için cuma namazına gitmeye başlayan CHP'liler temsil edildi. 

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