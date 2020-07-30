Sosyal medya yasası sansür değil denetim

Harun Sekmen Hasan Eğrigöz

AK Parti iktidarlarıyla birlikte gelen dijital dönüşümü ve özgürlük ortamını istismar ederek, sosyal mecraları; haysiyet cellatlığı, şahsiyet suikastı ve terör örgütlerinin propaganda merkezi gibi kullananlara meclis ‘dur’ dedi. Uzun süredir Türkiye’nin gündeminde olan sosyal medya düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte, sosyal medyada artık olağan hale gelen haysiyet cellatlığının ve FETÖ ve PKK başta olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin propagandasının yapılmasının da önüne geçilmiş oldu. Düzenlemeyle birlikte sosyal ağ sağlayıcıları ülkemizin kanunlarına tabi olurken, suç içeren içeriklerin kaldırılması ve kullanıcıların sosyal medya temsilcileriyle doğrudan iletişiminin önü açıldı. Konu ile ilgili Akit’e konuşan uzmanlar sosyal medya düzenlemesinin kullanıcıların özgürlük alanını kısıtlamadığına, dünyanın her yerinde olduğu gibi servis sağlayıcılarının Türk yasalarına tabi olduğuna dikkat çekti.

Başarılı bir düzenleme

Genç İletişimciler Derneği Başkanı Çağlayan İbiş, “Son düzenlemedeki maddelere tek tek baktığımızda özgürlüklerin kısıtlanması değil aksine özgürlüklerin yolu açılmaktadır. Kişilerin en temel hak, hukuk ve hürriyetlerinin ihlal edilmesinin önüne geçilmektedir. Sosyal medya kanallarının diğer bulundukları ülkelerde uymak zorunda oldukları kaidelere ülkemizde de uyacaklardır. Her şirket gibi vergi vermeleri ve Türkiye’de ofis açmaları yükümlülüğü getirilmektedir. Bundan sonra diledikleri gibi Türkiye’ye ve Müslüman Türk Milletine operasyon çekemeyecekler” dedi. Terör örgütü mensuplarının propaganda yapmasının da önüne geçileceğini kaydeden İbiş, “Bu düzenlemeyle birlikte terör örgütü propagandası yapılmasının da önüne geçilmiş olacak. Bu yönüyle oldukça başarılı bir düzenleme” ifadelerini kullandı.

Hukukun görevi denetlemek

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, “Hukuk var olan bir gerçeği denetler. Bugün sosyal medya hayatımızın bir parçasıysa, hukuk bunu görmezlikten gelemez. Nasıl ki gazeteler kılı kırk yararcasına denetleniyor ve bu sansür sayılmıyorsa bugün milyonlarca kişiye ulaşan dijital paylaşım sitelerinin yasal mevzuat sınırlarının içine çekilmesi gayet olağandır. Bu bir sansür değil denetimdir. Söz konusu düzenlemeyi sansür olarak nitelemek suçun olağanlaşmasını istemektir” şeklinde konuştu. Sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliğinin olduğuna işaret eden Çakır, “Haysiyet cellatlığı almış başını gidiyor, internet üzerinden insan ticareti yapılıyor. Terör örgütlerinin de propagandası yapılıyor. Bunları engellemek devletin görevidir. Öte yandan; olayın bir de vergi boyutu var. Türkiye’den akıl almaz paralar kazananlar, ülkemize vergi vermek istemiyor. Devlet buna göz yumamaz. Nitekim yummadı da” değerlendirmesinde bulundu.

“Kişi hak ve özgürlüklerini koruyan editoryal denetimdir”

Sosyal medya yasasının imza sahiplerinden biri olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Burada en temel kavram; sosyal medya şirketlerinin Türkiye’ye temsilcilik getirmesini arzu ediyoruz. Temsilcilik geldiğinde sahte hesaplar, iftiralar, yalanlar ile ilgili konularda vatandaş daha kolay bir şekilde kendisine yapılan hakaretin mahkeme kararı olmaksızın bile ilgili uzmanlar tarafından bu içeriklerin çıkarılması sağlanabileceği, eğer suç teşkil eden bir fiil ve davranış varsa bunun kimin yaptığının belirlenebileceği bir muhataplığın, temsilciliğin kurulmasını çok önemsiyoruz. En temel getirdiğimiz konu bu. 1 Ekim’den itibaren kanun yürürlülüğe girecek. 1 ayda açmazlarla 10 milyon ceza, ikinci ayda açmazlarsa 30 milyon ceza, sonra açmazlarsa 3 ay reklam yasağı. En son açmazlarsa da yüzde 90’a varan bant daraltması yapacağız. Bunun dışında bilhassa kişilere karşı hakaret, tehdit, şantaj veya geçmişte başından geçen kötü olayı, ‘unutulma hakkı’ dediğimiz en temel insan haklarından birisini getiriyoruz. Sosyal medya şirketleri yalan ve hakaretlere ilişkin 24 saat içerisinde bu yayınları çıkarmazsa onlara da manevi tazminat davası açabilme hakkını getiriyoruz. Bu çok önemli bir şeydir. O haksız fiile erişim sağlanmış olacak. Sağlıyorsa, ceza gelecek. Hakaret eden, nefret dili kullananlarla ilgili içerik çıkarmayla sorunun çözülmesi fırsat veriyoruz. Bu yasa kesinlikle bir sansür değildir. Bir özdenetim ve otokontrol sağlanmasıdır. Alman anayasa mahkemesinin tabiriyle bir editoryal denetimdir. Kişi hak ve özgürlüklerini koruyan, ifade özgürlüğünü ve tartışma ortamını koruyan bir kanundur. Ben inanıyorum ki şu an karşısında duranlar bile ilerde bize teşekkür edecekler” ifadelerini kullandı.