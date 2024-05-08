Sosyal medya soytarısını rezil eden çocuk viral oldu! Hükümet düşmanlığı yapan kadın ağzının payını aldı
Youtube ve Twitter üzerinden sokak röportajı adı altında halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek AK Parti düşmanlığı yapan Sokak Kedisi isimli sosyal medya kanalı hiç beklemediği yerden cevap alınca dumura uğradı.
Sokak röportajı adı altında hükümet düşmanlığı yapan kadın bir gencin cevabıyla rezil oldu. Milleti gaza getirip AK Parti aleyhinde açıklamalar yaptırmaya çalışan sokak soytarısı kadın, röportaj sırasında araya giren gencin sözlerini duyunca şaşırdı.
“Kur’an olduğunda her şey düzelir”
Röportajın arasına ‘Kur’an olduğunda her şey düzelir, Kur’an ile yönetilen ülkede her şey çözülür’ sözleri ile giren genç, kadının ağzının payını verdi. İşte o video…
ÖNE ÇIKAN VİDEO