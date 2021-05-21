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Dünya Sosyal medya şirketlerinin 'Filistin' sansürüne karşı harekete geçildi!
Dünya

Sosyal medya şirketlerinin 'Filistin' sansürüne karşı harekete geçildi!

Filistin’de süren savaşı dünyaya duyurmak isteyen Instagram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya kullanıcılarının hesaplarının kısıtlandırılması nedeniyle Filistinlilerden yeni bir adım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 20:42:00 -
Sosyal medya şirketlerinin 'Filistin' sansürüne karşı harekete geçildi!

Filistin Medya Merkezi, Filistinli Gazetecileri Destekleme Komitesi'nin katılımıyla, bir dizi Filistinli gazeteci, aktivist ve medya kuruluşu, Facebook ve Twitter'ı protesto etmek için bir kampanya başlattı.

Bu kampanyanın ardından Filistin’in Londra Büyükelçisi Husam Zomlot sosyal medya şirketleri hakkında “Şirketlerin ahlaki ve hukuki sorumluluklarındaki eksiklikler üzerine” resmi şikayette bulundu.

Filistinli sosyal medya kullanıcılarının yüzde 50’den fazlasının erişim kısıtlamalarına maruz kaldığı belirtiliyor.

 

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