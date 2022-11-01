Sosyal medya sallayan görüntüler! ‘İlk kez 1930 yılında kullanılmış’

1930 yılına ait olduğu düşünülen video, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. ABD’de kaydedilen videoda, fabrikadan çıkan insanlar yer alıyor.

Videoda dikkat çeken detay

ABD’de kaydedilen videoda, fabrikadan çıkan işçilerden birisinin elinde bulunan cihaz dikkatleri üzerine çekti.

İlk Kablosuz telefon 1930 yılında mı çıktı?

1930 yıllarında henüz cep telefonu veya kablosuz telefonların icat edilmediği herkes tarafından bilinen bir durum. Ancak ABD’de kaydedilen bu görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

The Sun’da yer alan habere göre, 1938’deki görüntülerde telefonla konuşuyormuş gibi davranan bir kadın bulunuyor. Cihazı kulağına götüren kişi bazı mimiklerde bulunması ise karşı tarafta birisi ile iletişim halinde olabileceği olarak algılanıyor.

1930'da deneysel kablosuz telefon deneyi yapılmış

The Sun’a konuşan bir kişi, 1930’larda çekilen görüntülerdeki kadını tanıdığını ve “deneysel kablosuz telefonu” kullanan büyük büyükannesi olduğunu iddia etti. Bu cihazın Massachusetts’teki bir sanayi devi tarafından geliştirildiğini söyledi.

“Gördüğünüz kadın benim büyük büyükannem Gertrude Jones. 17 yaşındaydı. Ona bu videoyu sordum ve çok net hatırlıyor. Dupont’un fabrikada bir telefon iletişim bölümü olduğunu söylüyor. Telsiz telefonlarla deneyler yapıyorlardı. Gertrude ve diğer beş kadına bir hafta boyunca test etmeleri için bu kablosuz telefonlar verildi” dedi.