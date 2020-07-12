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Gündem

Sosyal medya sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya çağrısı

Hasretin son bulmasının ardından sosyal medyada, Ayasofya'daki ilk Cuma namazını kıldırması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:39:00 -
Sosyal medya sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya çağrısı

Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından İslam aleminin Ayasofya hasreti son buldu.

Gelişmelerin ardından 'ikinci Fatih' benzetmesi yapılan Başkan Erdoğan'a Ayasofya'daki ilk Cuma namazını kıldırması için çağrı yapan vatandaşlar sosyal medyayı salladı.

Binlerce tweetin atıldığı #CumayıReisKıldırsın tagına destek yağıyor.

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Yorumlar

Eyup Dönüş

Ayasofya da Cuma namazını Cumhurbaşkanımız kıldırsın canu gönülden destekliyoruz
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İs-hak

Ey muhteşem muhterem insan insanoğlu insan adamoglu adam sana yakışır gerçekden harikalar üstü harika olur bu umumi istek geri çevrilmez em.imam olarak kuvvetle tavsiye ve rica ediyorum .
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