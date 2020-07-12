Sosyal medya sallandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya çağrısı
Hasretin son bulmasının ardından sosyal medyada, Ayasofya'daki ilk Cuma namazını kıldırması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapıldı.
Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından İslam aleminin Ayasofya hasreti son buldu.
Gelişmelerin ardından 'ikinci Fatih' benzetmesi yapılan Başkan Erdoğan'a Ayasofya'daki ilk Cuma namazını kıldırması için çağrı yapan vatandaşlar sosyal medyayı salladı.
Binlerce tweetin atıldığı #CumayıReisKıldırsın tagına destek yağıyor.