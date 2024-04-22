Sosyal medya röportajında genç kıza abla nasihatı! 'Şükretmeyi öğrenin'

Başka Açıdan adlı kanalda konuşan bir kadın, "Sizce Türkiye'de ekonomik kriz var mı?" sorusuna, "Demiyorum ki Türkiye güllük gülistanlıktır. Ama yardım da alınıyor. Kimse aç değil. Fırsatçılar var. Biz şükrü azalttığımız sürece daha çok kıtlığa gireceğiz." cevabını verdi.

18 yaşında olduğunu belirten genç bir kız, röportaja dahil olarak kadının sözlerini hedef aldı. Genç kız, "Ben dışarı çıkıyorum, nasıl geçineceğimi düşünüyorum. 'Ne yesem de o 100 lira bana kalır' diye hesap yapıyorum." dedi.

Genç kızın o ifadelerine cevap veren kadın ise "Şükretmemiz azaldığı için kıtlığa giriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sizin gibileri defedeceğim"

Genç kız bu sefer de hakaret diline başvurdu. "Kriz var abla. Ben 18 yaşında 100 lirayı nasıl harcayacağımı düşünemem. Çalışmayacağım, ben okuyacağım. Ben okuyacağım ki sizin gibileri defedeceğim. Bu kadar şükrediyorsun, çıkar bir 100 lira ver." diye konuştu.

Kadın genç kıza ısrarla şükretmeyi öğütleyerek, şunları söyledi:

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"Çok şükür. Aç değilim, açıkta değilim. Fazlasını istemiyorum. Fazla verip Allah beni kudurtmasın. Market çürükleri ayırıyor ya, git yarısını al. Hiçbir tane genç çalışmıyor."