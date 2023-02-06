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Gündem Sosyal medya paylaşımıyla hayata tutundu
Gündem

Sosyal medya paylaşımıyla hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depreme Malatya'daki evinde yakalanan 20 yaşındaki Boran Kubat, enkaz altında sosyal medya paylaşımını görenler tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 21:39:00 - 2023-02-06 21:39:49

İstanbul Nişantaşı üniversitesinde hazırlık sınıfında okuyan Boran Kubat, ara tatilini ailesinin yanı geçirmek için memleketi Malatya'ya geldiğini söyledi.

Gece yattıktan sonra ilk depreme uykuda yakalandığını anlatan Kubat, dışarı çıktıktan bir süre ikinci bir deprem olmayacağını düşündüğünü ve sonra evine girdiğini anlattı.

Kubat, 7,6 şiddetindeki ikinci depreme yine evinde yakalandığını ve ardından binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldığını belirtti.
Ailesinin de eve çıkarken ne olacaksa olsun dediğini anlatan Kubat, "Uykuda yakalandık iki depreme de. Birden salladı, gözümü açar açmaz kafamı eğdim. Baktım annem yanıma düştü simsiyah bir alan oluştu gün ışığında. Ondan sonra telefonum yanıma düştü. Telefonumu hemen sarıldım hemen arkadaşlarımı aradım. 112'yi aradım telefon çalmadı. AFAD'a, arkadaşlarım yazdı. Gerekli mecraları ilettiler, yazdılar, bir insan gelmedi." dedi.

Daha sonra sosyal medyadan yardım etmeyi düşündüğünü vurgulayan Kubat, "AFAD o kadar yetişemiyor ama dedim sosyal medyada paylaşırsam, arkadaşlarım hepsi görürse hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu. Sağ olsunlar. 5 buçuk 6 saat kaldım enkazda. Telefonla sürekli görüşme halindeydik zaten ama telefon bir çekiyor bir çekmiyor. Bizim köyün muhtarı geldi. Arkadaşlarım çok yardım etti. Onlar kurtardı. Onlar balyozla vurdular. Ben dedim ki bu nokta. Balyozla vurdular. Ben dedim ki bu nokta. Dört beş vurmadan sonra buldular bizi." diye konuştu.

Kubat, kendisiyle beraber annesininde kurtulduğunu dayısı ve anneannesinin ise hala enkaz altında olduğunu kaydetti.

Sosyal medyadan sesini duyup yardımına koşan herkese teşekkür eden Kubat, yardıma gelenlere teşekkür etti.

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