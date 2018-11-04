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Sosyal medya kendini beğenen yapıyor

Sosyal medya küçükten büyüğe herkesin cebinde. Peki sosyal medya kişiliği etkiler mi?

04 Kasım 2018 Pazar 19:59
Sosyal medya kendini beğenen yapıyor

Araştırmalar hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medyanın sadece paylaşım ve dijital iletişimden ibaret olmadığını gösteriyor.

Kişilerin ruhsal durumlarına ve karakter tiplerine de etki eden sosyal medya, kullanıcıların bastırdıkları bazı mizaci özelliklerinin daha çok ortaya çıkmasına yol açtığı gibi toplumların DNA’sını da zamanla değiştiriyor.

Sosyal medya kullanıcılarının daha çok risk altında olduğu narsist kişilik bozukluğu, kişilik kaygısı ve kişinin başkaları tarafından nasıl göründüğü kaygısını içerir. Narsist insanlar gösteriş yapmaktan, sahip oldukları fiziksel ve zihinsel özelliklere hayranlık duyulmasından çok hoşlanırlar.

Yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlara göre, sosyal medya karakterimize etkisini başka bir açıdan ele alıyor ve sosyal ağlar bizi narsist varlıklara dönüştürüyor. Ayrıca çıkan sonuçlara göre sosyal medya kullanan kişiler sadece kendini düşünen, başkalarının onun hakkında ne düşündüğüne takıntılı insanlar haline geliyor.

SOSYAL MEDYANARSİZMİN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ

Araştırmada Facebook kullanım sıklığı ile narsisizm kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasında doğru orantılı olduğunu söyleyen uzmanlar, araştırmada en yoğun narsist özellikler taşıyan kullanıcıların daha sık durum güncellemesi yaptığını, daha çok kendilerinin başrolde olduğu fotoğraflar paylaştığını ve kendilerini üstün göstermek için özlü söz ve mottolar paylaşmaya daha yatkın olduğunu söylüyorlar. Öz çekimlerin son dönemde bu kadar popüler olması da bu örnekleri destekler nitelikte.

Facebook’a benzer olarak Twitter kullanım sıklığı ile de kişilerde narsist özelliklerin ortaya çıkması arasında doğru orantı vardır. Narsist kişilik özellikleri barındıran kişilerin daha fazla tweet atma eğilimine sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, genç Twitter kullanıcılarının sosyal çevrelerini genişletmek ve düşüncelerini kitlelere duyurma sebebiyle sosyal ağda aktif olduklarını söylüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 19:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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