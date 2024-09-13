Sosyal medya kaosu büyüyor! Dijital dünya, hepimizi böyle tehdit ediyor

Emin Pazarcı, dijital ve sosyal medyanın çağımızın en büyük sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Akşam gazetesi yazarı Pazarcı, sosyal medyanın toplumlar üzerindeki tahribatını ve küresel şirketlerin menfaatlerini eleştirdi. Dijital ortamdaki kuralsızlığın toplumları ve milletleri tehdit ettiğini ifade eden Pazarcı, dijital dünyada alınması gereken önlemler konusunda daha fazla tartışma yapılması gerektiğini vurguladı. Pazarcı, şunları kaydetti:

"Sadece bizim değil, bütün dünyanın, çağımızın problemidir dijital ve sosyal medya. Herkes gibi biz de konuşuyor, tartışıyoruz ve daha da çok tartışacağa benziyoruz...

İlk bakışta önemli bir gelişme ve rahatlama alanı. Ama önü, arkası, dibi tam bir problem yumağı! Bir yandan hayat kalitemizi yükseltirken, diğer taraftan çok büyük tahribatlara yol açıyor. Bir problemi halletmeden yeni bir gelişme yaşanıyor, oraya koşuyorsunuz. Nereye kadar gidecek, başka nelerle karşılaşacağız, o da bilinmiyor!

Geleneksel medyanın oturmuş ahlaki değerleri ve hukuki bir alt yapısı vardı. Ama dijital medyada bir takım tedbirler alınmaya çalışılsa da çok büyük boşluklar var. Eğri oturup, doğru konuşmak gerekirse kuralsızlık hâkim. Geçmişin western filmlerinde izlediğimiz gibi vahşi batıdan farksız!

En önemlisi ise, toplumun büyük kesimi ne olup bittiğinin, perde arkasında yaşananların pek de farkında değil.

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Küresel şirketler cirit atıyor ortalıkta...

Kendi değerleri ve kuralları var. Geniş kitlelerin hak ve menfaatlerinin, büyük toplum kesimlerinin değerlerinin çok da umurlarında olduğu söylenemez. Hatta çoğu zaman o değerlerle savaş halindeler.

1)Büyük paralar kazanıyorlar.

2)Bunun vergisini ödemiyorlar.

3)Toplumları ve milletleri kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendiriyorlar.

Mesela, biz minik Narin olayında kahrolup, "ne", "neden", "kim ya da kimler" gibi sorulara cevap ararken, bu onların hiç umurunda değil. Üstelik karartma bile yapıyorlar. Olayı çözecek mesajları ilgili makamlara vermiyorlar.

Sadece bu konuda değil, terör örgütleri, suç ve suçlularla mücadelemizde de çoğu zaman hiçbir yardım alamıyoruz. Bizim dijital vatanımızda diledikleri gibi at koşturup paralar kazanırken, yasalarımızı, güvenliğimizi, değerlerimizi, birliğimizi ve bütünlüğümüzü ayaklar altına alıyorlar.

Üzerlerine gidecek oluyorsunuz, bu defa büyük yaygara koparıp, saldırı başlatıyorlar. İçerden mebzul miktarda taraftar bulup, "sansür var", "ifade özgürlüğü engelleniyor" diye bağırıyorlar.

O yaygarayı çıkaranların çoğu da bot hesap. Bilgisayarlarla yönlendiriliyorlar, sanal alemde var, fakat gerçekte yoklar.

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Aslında gerçekleri alt-üst edip sansür uygulayanlar kendileri. İstedikleri hesapların önünü açıp büyütüyor ve şişiriyorlar. İşlerine gelmeyenleri de baskılayıp görünmez hale getiriyorlar.

İnsanlarla, toplumlarla diledikleri gibi oynuyorlar. Dijital ortamda gerçekte olmayan sanal bir gerçeklik oluşturuyorlar.

Hemen her alanda büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyorlar. Aile birliğini tehdit ediyorlar. Toplumsal barışı dinamitliyorlar. Değerlerimizi ve kültürel dokumuzu bozuyorlar. Zaman zaman da Milli Güvenliğimizi bile tehdit edebiliyorlar.

En vahimi, bu illüzyon oyununda geniş kitleleri de peşlerine takabiliyorlar.

Herkes gibi bizim de çare bulmamız lazım bu büyük probleme. Gerekli yasal düzenlemeleri hızla yaparken, geniş toplum kesimlerine gerçekleri anlatmak zorundayız.

Dijital ortamın getirdiği refah ve kolaylığa hiç itirazım yok. Ancak, bu gelişme bizi biz olmaktan çıkarırsa, hiç birinin herhangi bir anlamı kalmaz."