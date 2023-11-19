Sosyal medya 'influencer'ları 'Yok artık' dedirtti: İsrail-Hamas savaşına dair sahte görüntülerle para kazanıyor...
İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı savaşı kullanarak Dolandırıcılardan akılalmaz yönteme başvurdular! Sosyal medyada konuyla ilgili uzman olmadığı halde yanlış, yanlı ve sakıncalı görüntüler...
İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı savaşta sosyal medyada konuyla ilgili uzman olmadığı halde yanlış, yanlı ve sakıncalı görüntüler paylaşan bazı kullanıcılar, bu içeriklerden para kazanıyor.
BBC’nin Küresel Dezenformasyonla Mücadele Birimi’nden Grigor Atanesian’ın haberine göre, eski adı Twitter olan X platformunda Ekim ayında İngilizce dilinde en çok izlenen içerikler bu kullanıcıların oldu.
Bölgeyle ilgili uzmanlığı olmadığı halde milyonlarca takipçisi olan bu influencerların bazıları, Hamas’ın düzenlediği saldırıyı reddediyor, arşiv görüntüler, manipüle edilmiş görüntüler ve yapay zekanın oluşturduğu görüntülerle gerçekleşmemiş olayların meydana geldiği izlenimi yaratıyor.
Uzmanlara göre bu yanlış ve provokatif bilgileri paylaşan hesaplar, X’in gelir sistemi üzerinden para kazanıyor.
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