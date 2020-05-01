  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi yakalandı

Sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan ve 952 bini aşkın takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi Gaziantep’te yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:46:04 -
Sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi yakalandı

Sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan ve 952 bini aşkın takipçisi bulunan sosyal medya hesaplarını yöneten FETÖ üyesi Gaziantep’te yakalandı.


Sosyal medyada manipülatif paylaşımların kaynağı olarak bilinen Kaç Saat Oldu, Son ve Dahi Bilal gibi hesaplarını yöneten şahıs, bir süredir yapılan istihbarati çalışmaların ardından yürütülen operasyonla gözaltına alındı. 40 yaşlarında olduğu öğrenilen şüphelinin 2019 yılında da Gaziantep dışında bir ilde gözaltına alınıp 2 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin, FETÖ’ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığı ve örgütün Güneydoğu’daki mahrem imam yapılanması içerisindeki önemli isimler arasında yer aldığı ileri sürüldü. Şüphelinin gözaltında olduğu 2 ay boyunca hesabın aktif olmadığı ve serbest kaldıktan sonra ise hasta olduğu için giriş yapmadığı ve "Yeniden döndüm aranızdayım" mesajlarıyla paylaşımlara başladığı belirlendi. Şahsın Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.



Şahsın ismini Şamil Tayyar açıkladı


Gözaltına alınan FETÖ üyesi şahsın ismini ise sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar açıkladı. Tayyar, "Bir ara bize de kafayı takmıştı. Kaderin cilvesine bak, Gaziantep’ten çıktı ahlaksız. Hesabın yöneticisi Hüseyin Yılmaz. Yavuzeli doğumlu, eski FETÖ dershanesi öğretmeniymiş, 2/3 ay hapis de yatmış. Buraya kadarmış çekirge!” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı