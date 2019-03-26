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Sosyal medya fenomenlerinden rekor kıran video! Nurettin Soyer, Ülkücü gençleri Gün Sazak'ın katili olarak göstermiş

CHP'nin ve Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer’in, 12 Eylül Sıkıyönetim Başsavcısı olan babası Nurettin Soyer'in yaptığı işkence ve insanlık dışı zulmün yeniden tartışıldığı şu günlerde, sosyal medya fenomenleri tarafından tıklanma rekorları kıran bir video paylaşıldı.

26 Mart 2019 Salı 16:12

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için,12 Eylül cuntasının Sıkıyönetim Savcısı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i aday göstermesi, 12 Eylül zulmüne bizzat şahitlik eden toplumun önemli bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İşte Tunç Soyer’in babasının yaptığı işkence ve insanlık dışı zulmün yeniden tartışıldığı şu günlerde, sosyal medya fenomenleri tarafından tıklanma rekorları kıran bir video paylaşıldı.

Sorgu odasında büyük tezgah

Videoda Şehit Bakan Gün Sazak’ın eşi Nilgün Sazak, Sıkıyönetim Savcısı Nurettin Soyer’in odasına giriyor. Odada Nilgün hanımın karşısına 11 tane ülkücü genç çıkartılıyor. Savcı Nurettin Soyer, Nilgün Hanım’a, “Bunlardan hangisi eşinizin katili” diye soruyor. Nilgün Hanım da darbeci Soyer’e “Kocamı kimin öldürdüğünü bilmiyorum ama onu kimin koruyamadığını söyleyebilirim” diye cevap veriyor.

Ülkücüleri komünist militanlar diye ortaya sürmüşler

O görüşmeyi yıllar sonra anlatan Nilgün Sazak, Nurettin Soyer’in odasında yaşadığı konuşmayı göz yaşları içinde söyle anlatmıştı. “Beni polisler alıp Mamak Cezaevi’ne götürdüler. Nurettin Soyer diye komünist bir savcı. ‘Hanımefendi bakın bakalım eşinizi öldüren kişi burada mı?’ Diye sordu. Dedim ki ben resimde gördüğümü burada göremiyorum. ‘Çıkın o zaman yakından bakın’ dedi. Ben biliyorum ki komünist bunlar. Yanlarına yaklaştım yakından baktım, bir tanesinin önüne gittim, kalbinin ateşini duydum. Valla dedim biraz buna benziyor, ama bilmem. Hemen onu aldılar içeri. Sonrada öğrendim ki 11 tane Ülkücü genci benim karşıma çıkartmışlar orada. Desem ki şu, gördün mü Gün Sazak’ı Ülkücüler vurdu diyecekler. Allah dedirtmedi korudu. Yanıma bir genç verdiler, savcının yanına gittik, dedim ki savcı bey emin değilim, sadece benzettim. Hele bu çocuğu hiç bilmiyorum. O çocuk da bana dedi ki, ‘Üzülme teyzeciğim, üzülme sen.’ Meğer o çocuk Ülkücüymüş.”

İşkenceci babanın terör sevicisi oğlu

Sosyal medyada paylaşılan videonun geniş kitlelere ulaşması, CHP ve Millet İttifakı’nın İzmir adayı Tunç Soyer’in de meşruiyetinin tartışılmasına neden oldu. Özellikle İYİ Parti ve Saadet Partisi içinde Nurettin Soyer’in işkence tezgahından geçmiş bir çok onurlu siyasetçi, bunu kendilerine yediremeyip partilerinden istifa ettiler. Art arda gelen istifalardan sonra da seçim kulisleri, Tunç Soyer’in doğru isim olmadığı sesleri çoğalmaya başladı. CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’de bile seçmenler, Soyer’in istenmeyen adam olduğunu haykırmaya başladılar.

Seçimlere kısa süre kala meydana gelen bu gelişmeler, CHP'nin İzmir'deki oy oranını ne derece etkileyecek? Bunu 1 Nisan sabahı göreceğiz...

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:12
  1. İzmir
  2. Nurettin Soyer
  3. Gün Sazak
  4. Şehit Bakan Gün Sazak
  5. Nilgün Sazak
  6. Gün Sazak'ın katilleri
  7. 12 Eylül zulmü
  8. Ülkücü gençler
  9. rekor kıran video

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