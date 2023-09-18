  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SİHA Sezgin'e kötü haber! Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Özgür Özel'in MYK kararının ardından CHP'den ilk açıklama

Faşist Ümit'e bakın siz! Boyundan büyük sözler etti

Cübbeli Ahmet Hoca'dan sakal traşı açıklamasını hedef alanlara tepki!

Türkiye'den Afganistan hamlesi

O ülkede maalesef siyahilere yönelik ırkçılık ve vatandaşlık hakları sorunları var! Yorum herkesi hayrete düşürecek

Zelenskıy'den Putin açıklaması! Ruslara meydan okudu: İzin vermeyeceğiz, toprak tavizi yok! İlan etti

Elon Musk Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu getirdi? Sebebi ortaya çıktı

iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik

Polonya skandal haberi verdi! Herkes şokta: Bu sefer beklenmedik Savunma Bakanı ifşası ülke gündemine oturdu!
Yaşam Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi! '70 kilo kimse beni dövemez'
Yaşam

Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi! '70 kilo kimse beni dövemez'

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:47:00 -
Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi! '70 kilo kimse beni dövemez'

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, sosyal medyadan atıştığı profesyonel MMA dövüşcüsü Kaan Kazgan ile kavga etti. O anlar milyonlarca kez izlendi.

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine düelloya davet eden ikili, bir araya gelerek kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona erdi.

Kavganın ardından Kaan Kazgan, kanlı yumruğunu göstererek "Arkadaşlar şov bitti, bakın bunlar bazılarının kanları" diyerek bir video paylaştı.

İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Horoz dövüşünün yapıldığı yere silahlı saldırı: 19 ölü!
Horoz dövüşünün yapıldığı yere silahlı saldırı: 19 ölü!

Dünya

Horoz dövüşünün yapıldığı yere silahlı saldırı: 19 ölü!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O şehirde horoz dövüştürenlere 60 bin TL ceza verildi!
O şehirde horoz dövüştürenlere 60 bin TL ceza verildi!

Yerel

O şehirde horoz dövüştürenlere 60 bin TL ceza verildi!

Vahşet! Dövüştürdükleri Kangal köpekleri kanlar içindeyken sahipleri de tezahürat yaptı
Vahşet! Dövüştürdükleri Kangal köpekleri kanlar içindeyken sahipleri de tezahürat yaptı

Gündem

Vahşet! Dövüştürdükleri Kangal köpekleri kanlar içindeyken sahipleri de tezahürat yaptı

İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü!
İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü!

Siyaset

İYİ Parti ile HDP'nin danışıklı dövüşü!

Selahattin Demirtaş ile PKK terör örgütü arasında danışıklı dövüş! Örgüt saldırıyı üstlendi, Demirtaş 'demokrasi' dedi
Selahattin Demirtaş ile PKK terör örgütü arasında danışıklı dövüş! Örgüt saldırıyı üstlendi, Demirtaş 'demokrasi' dedi

Siyaset

Selahattin Demirtaş ile PKK terör örgütü arasında danışıklı dövüş! Örgüt saldırıyı üstlendi, Demirtaş 'demokrasi' dedi

HDP'den İsmail Saymaz'a PKK tepkisi!
HDP'den İsmail Saymaz'a PKK tepkisi!

Siyaset

HDP'den İsmail Saymaz'a PKK tepkisi!

Horoz dövüştüren kişi gözaltına alındı
Horoz dövüştüren kişi gözaltına alındı

Aktüel

Horoz dövüştüren kişi gözaltına alındı

Baskında şoke eden görüntü! Hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü...
Baskında şoke eden görüntü! Hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü...

Gündem

Baskında şoke eden görüntü! Hayvan koruma derneğinde horoz dövüşü...

Konya'da hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü baskını!
Konya'da hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü baskını!

Yerel

Konya'da hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü baskını!

Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' teklif eden Musk'a hodri meydan! "Konum gönder"
Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' teklif eden Musk'a hodri meydan! "Konum gönder"

Dünya

Zuckerberg'ten 'kafes dövüşü' teklif eden Musk'a hodri meydan! "Konum gönder"

Elon Musk ile Zuckerberg'in şakası ciddiye döndü! Kafes dövüşü yapacaklar
Elon Musk ile Zuckerberg'in şakası ciddiye döndü! Kafes dövüşü yapacaklar

Dünya

Elon Musk ile Zuckerberg'in şakası ciddiye döndü! Kafes dövüşü yapacaklar

Google Apple'la ile adeta dövüş yapıyor: Bir kez daha alay etti, 'yok artık' dedirtti
Google Apple'la ile adeta dövüş yapıyor: Bir kez daha alay etti, 'yok artık' dedirtti

Teknoloji

Google Apple'la ile adeta dövüş yapıyor: Bir kez daha alay etti, 'yok artık' dedirtti

Kapitalistlerin amansız savaşı! Elon Musk ve Zuckerberg'in kafes dövüşünün yapılacağı yer belli oldu
Kapitalistlerin amansız savaşı! Elon Musk ve Zuckerberg'in kafes dövüşünün yapılacağı yer belli oldu

Dünya

Kapitalistlerin amansız savaşı! Elon Musk ve Zuckerberg'in kafes dövüşünün yapılacağı yer belli oldu

Zuckerberg, Musk'a seslendi: Dövüşten kaçma
Zuckerberg, Musk'a seslendi: Dövüşten kaçma

Teknoloji

Zuckerberg, Musk'a seslendi: Dövüşten kaçma

Furkan Bölükbaşı, Gladio'cu Özdağ'ı kafes dövüşüne çağırdı! 'Biraz erkekliğin kaldıysa...'
Furkan Bölükbaşı, Gladio'cu Özdağ'ı kafes dövüşüne çağırdı! 'Biraz erkekliğin kaldıysa...'

Siyaset

Furkan Bölükbaşı, Gladio'cu Özdağ'ı kafes dövüşüne çağırdı! 'Biraz erkekliğin kaldıysa...'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23