  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sosyal medya fenomeninin ibretlik sonu!
Gündem

Sosyal medya fenomeninin ibretlik sonu!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. İntihar etmeden önce ise geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Durumu öğrenen Dilan Polat hastaneye geldi

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.

Uyuşturucu şüphelisi yakalanınca intihar etti
Uyuşturucu şüphelisi yakalanınca intihar etti

Yaşam

Uyuşturucu şüphelisi yakalanınca intihar etti

İntihar etmek isterken yanlışlıkla yanındakini vurdu
İntihar etmek isterken yanlışlıkla yanındakini vurdu

Yerel

İntihar etmek isterken yanlışlıkla yanındakini vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23