Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ 'a gözaltı! Balya balya parayla paylaşım yaptı
Sosyal medyada balya balya parayl apaylaşım yapan fenomen Reşit Bozdağ, 'terör örgütü üyeliği'nden gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğu gerekçesiyle havalimanında gözaltına alındı.
Para balyalarını paylaştı
Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.
Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, ''PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan aranması olduğunu belirledi.
Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.
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