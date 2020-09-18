  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Aktüel

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:01:02 -
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Kaçak şekilde maymun beslediği gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediği ve maymunla videolarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli Meriç İzgi, hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 6. Sulh ceza Hakimliği de şüpheli Meriç İzgi'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirlemişti.

Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'yi, Sarıyer'deki evinde bu sabah yeniden gözaltına almıştı. Polis ekipleri, makak cinsi maymuna da el koyarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olan ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya ç..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı