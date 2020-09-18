İSTANBUL (AA) - Kaçak şekilde maymun beslediği gerekçesiyle gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediği ve maymunla videolarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye getirilen şüpheli Meriç İzgi, hakimliğe sevk edildi.

İstanbul 6. Sulh ceza Hakimliği de şüpheli Meriç İzgi'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzgi'nin Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan makak maymunu beslediğini ve maymunla videolar çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını belirlemişti.



Polis ekipleri, daha önce de iki kez gözaltına alınan ve maymunlarına el konulan İzgi'yi, Sarıyer'deki evinde bu sabah yeniden gözaltına almıştı. Polis ekipleri, makak cinsi maymuna da el koyarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etmişti.



