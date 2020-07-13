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Gündem

Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili bomba kulis! AK Parti’den kritik hamle... Erdoğan'a iletildi

Son günlerdeki en önemli gündem maddelerinden birisi olan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili kulis bilgiler kamuoyuna yansıyor. AK Parti, muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkardı. Yeni metin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 09:18:00 - 2020-07-13 09:36:20
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili bomba kulis! AK Parti’den kritik hamle... Erdoğan'a iletildi

1 Temmuz'da tatile giremeyen TBMM Genel Kurulu'nun, bu hafta içinde gündemindeki konuları görüştükten sonra 1 Ekim'e kadar tatil kararı alması bekleniyor.

AK Parti yönetimi, muhalefet partileri ile bir ön görüşme yaparak sosyal medya düzenlemesinin yanı sıra, sahte gıdalara yönelik cezaların artırılması ve hobi bahçelerine yönelik yeni kurallar getiren teklifin yasalaştırılmasından sonra Meclis çalışmalarına ara verilmesini önerdi.

Muhalefetin itiraz ettiği bazı maddeler çıkarıldı

Muhalefet partilerinin yöneticileri ise, hazırlanan sosyal medya teklifini görmek istediklerini, buna göre karar vereceklerini dile getirdi. Bunun üzerine, AK Parti daha önce gündeme getirdikleri ve muhalefetin itiraz ettiği bazı hükümleri metinden çıkarılarak, kapsamın daraltılmasına karar verdi. Yasanın uzlaşma çıkarılması ile çıkarılması için muhalefetin eleştirilerini dikkate alarak hazırlanan yeni metin AK Parti yönetimi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.

Perşembe gününe iş2aret ediliyor

AK Parti kaynakları, muhalefetle bugün yapılması planlanan görüşmede uzlaşma sağlanması durumunda, perşembe gününe kadar yasanın çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Uzlaşma sağlanmaması durumunda ise düzenlemenin ekim ayına kalabileceği de konuşuluyor.

Değişiklikler:

- AK Parti’nin Almanya’daki uygulamadan yola çıkarak, dar kapsamlı olarak hazırladığı ve muhalefetin desteğini aradığı sosyal medya düzenlemesine ilişkin taslakta, bir milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal medya kuruluşlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları ve elde ettikleri reklam gelirleri üzerinden vergi ödemeleri öngörülüyor.

- Taslakta ayrıca yasalara göre suç sayılan eylemlerin sosyal medya aracılığı işlenmesi durumunda da suç sayılması, suç işleyenler ile ilgili bilgilerin mahkemelerin talebi halinde verilmesi ve suç teşkil eden içeriklerin 24 saatte kaldırılmasına yönelik düzenleme yer alıyor. (Türkiye)

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Yorumlar

Kenan Yakut

Ölme eşegim ölme yaz gelecek bu kanunda 3 4 sene sonra anca çıkar türkiyenin menfaatine olan kanunlar nedense hep erteleniyor iş başta iken kanun çıkarılır bütün milletin anası ağladıktan sonra kurtarıcı diye meydana çıkmak bana çok abes geliyor tamam ayasofya kabul çok önemli iş takdir ediyorum ama bu aile için hiç bir kanun çıkarmayıp dahada kötüleşmesine sebeb olmak bide bunu düzelmemek Rabbim sizi affetsin
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iyice bak insanlara

muhalefetin kararlarına istinaden bazı maddeler cıkartıldı sözü düşünmek lazım.iktidarda muhafazakar ver milliyetciler yokmu oy veren size muhalefetmi kıymetli milletvekilleri sizi iktidara getiren kimse onların isteği üzerine ve oyları üzerine secildiniz değilmi ona göre hareke etmek lazım etik olarak
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