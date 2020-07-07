Sosyal medya düzenlemesi meyvesini vermeye başladı! İlk yasak bu sebepten geldi

Türkiye günlerdir sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak diye tartışırken, 7 Temmuz sabahı bir yasak gündeme geldi. Ekin Kollama isimli bir Youtuber’ın TAA adlı Youtube kanalında yayımladığı "Xiaomi Elektronik Yazı Tahtası" adlı videoda bahis sitesi reklamı yapılması ve A Haber kanalı ile dalga geçilmesi şikayet edilince videoya hükümetten yasak geldi. Videoya tıklayan kullanıcılar "Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılamıyor" hatasıyla karşılaştı. Bundan böyle sosyal medyada başka kişileri ve kurumları aşağılamak, hakaret etmek, yasa dışı işlerin reklamının yapılması yasak kapsamında işlem görecek.

A Haber kanalı ile dalga geçtiler, bahis uygulaması reklamı yaptılar

Twitter üzerinden açıklama yapan Ekin Kollama, videoda A Haber ile dalga geçtiklerini ve mizah yaparak illüminati gözü gibi efektler kullandıklarını belirtti.