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Teknoloji

Sosyal medya düzenlemesi meyvesini vermeye başladı! İlk yasak bu sebepten geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sosyal medya kontrol edilmeli’ sözü üzerine harekete geçen hükümet yetkilileri düzenlemenin ilk meyvesini aldı. Youtube üzerinden yayın yapan ve bir çok genç takipçisi bulunan Ekin Kollama isimli Youtuber’ın yayınladığı video, cep telefonundan oynanabilen bahis sitesi reklamı yapması ve A Haber’i aşağılayıcı sözleri nedeniyle şikayet üzerine yayından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:48:00 -
Sosyal medya düzenlemesi meyvesini vermeye başladı! İlk yasak bu sebepten geldi

Türkiye günlerdir sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak diye tartışırken, 7 Temmuz sabahı bir yasak gündeme geldi. Ekin Kollama isimli bir Youtuber’ın  TAA adlı Youtube kanalında yayımladığı "Xiaomi Elektronik Yazı Tahtası" adlı videoda bahis sitesi reklamı yapılması ve A Haber kanalı ile dalga geçilmesi şikayet edilince videoya hükümetten yasak geldi. Videoya tıklayan kullanıcılar "Bu içerik, hükümet tarafından yapılan yasal bir şikayet nedeniyle bu ülkenin alan adında kullanılamıyor" hatasıyla karşılaştı. Bundan böyle sosyal medyada başka kişileri ve kurumları aşağılamak, hakaret etmek, yasa dışı işlerin reklamının yapılması yasak kapsamında işlem görecek.

A Haber kanalı ile dalga geçtiler, bahis uygulaması reklamı yaptılar

Twitter üzerinden açıklama yapan Ekin Kollama, videoda A Haber ile dalga geçtiklerini ve mizah yaparak illüminati gözü gibi efektler kullandıklarını belirtti. 

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Yorumlar

Doğrucu Davut

Bu habere tav olan sayın büyüklerimiz de ya düzenlemeyi rafa kaldırır ya da adet yerini bulsun babında kadük bir yasal düzenleme yapar. Olan Sayın Bahçeli'nin hesaplara oldu. Özdeyiş misali kulağa küpe paylaşımları vardı.
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Muminkorkmaz

Ne guzel dunya dikensiz gul bahçesi.
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