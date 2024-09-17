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Medya Sosyal medya devlerinin ‘fikir özgürlüğü’ palavrası! İşin aslı bambaşka
Medya

Sosyal medya devlerinin ‘fikir özgürlüğü’ palavrası! İşin aslı bambaşka

Yeniakit Publisher
2024-09-17 15:50:00 - 2024-09-17 14:24:38
Sosyal medya devlerinin ‘fikir özgürlüğü’ palavrası! İşin aslı bambaşka

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Avustralya hükümetinin sosyal medya devlerine yönelik yeni düzenlemelerini ele aldı. Tezel, yalan haber ve dezenformasyonu engellemeye yönelik bu yasa tasarısının sosyal medya platformlarının tepkisini çektiğini belirtti. Elon Musk’ın Avustralya hükümetini faşistlikle suçladığını ifade eden Tezel, sosyal medya devlerinin "fikir özgürlüğü" adı altında milyarlarca dolarlık gelirlerini korumaya çalıştığını söyledi. Mevlüt Tezel, sosyal medya platformlarının gerçek amacının daha fazla para kazanmak olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Avustralya hükümetinin sosyal medya devlerine yönelik yeni düzenlemelerini ele aldı. Tezel, yalan haber ve dezenformasyonu engellemeye yönelik bu yasa tasarısının sosyal medya platformlarının tepkisini çektiğini belirtti. Elon Musk’ın Avustralya hükümetini faşistlikle suçladığını ifade eden Tezel, sosyal medya devlerinin "fikir özgürlüğü" adı altında milyarlarca dolarlık gelirlerini korumaya çalıştığını söyledi. Mevlüt Tezel, sosyal medya platformlarının gerçek amacının daha fazla para kazanmak olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Avustralya hükümeti, sosyal medya platformlarında yanlış bilgi ve dezenformasyonu engellemek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını açıkladı.

Hükümet sosyal medya şirketlerinin yalan bilgi ve haberlerin yayılmasına izin verdiklerini söylüyor.

Yasa geçerse hükümet, sosyal medya platformlarından kayıtlarını saklamalarını ve teslim etmelerini isteme yetkisi kazanacak. Ayrıca yalan bilginin yayılması daha çabuk önlenecek.

Eğer dijital platformlar, yalan haber ya da bilginin yayılmasını önleyemezlerse ya da yeni yasanın maddelerine uymazlarsa küresel cirolarının yüzde 5'ine kadar cezalara tabi tutulacaklar!

Sosyal medya şirketlerinin milyarlarca dolar ciroları göz önüne alındığında yüzde 5 ceza çok büyük para demek!

Sosyal medya şirketleri ise bu yasa tasarısının fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu açıkladı.

Hatta X'in patronu Elon Musk, Avustralya hükümetine "Faşistler" diyerek sert tepki gösterdi.

Avustralya Temsilciler Meclisi üyesi Stephen Jones da Musk'a şöyle yanıt verdi:

"Avustralya halkını sahtekârlar ve suçlulardan korumak için yasa yapma hakkını kullanıyoruz.

Elon Musk'ın ya da herhangi birinin ifade özgürlüğü namına sosyal medya platformlarında her yıl Avustralyalıların milyarlarca dolarını çalan dolandırıcılık amaçlı içeriklerin yayınlanmasında sorun olmadığını düşündüğüne inanamıyorum." Bu platformlarda 'deepfake içerikler, çocuk pornosu, cinayetlerden yapılan canlı yayınlar' gibi içeriklerin de paylaşıldığını belirten Jones, "Özgür ifade, ona göre (Elon Musk) bu mu?" diye sordu.

Helal olsun Stephen Jones'a, meseleyi güzel özetlemiş.

Bu köşede defalarca yazıyorum;

Google gibi arama motorları, X, Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya siteleri Türk halkının paralarını çalmaları için dolandırıcılara ev sahipliği yapıyorlar!

Dolandırıcılar büyük reklam ücretleri ödeyip sosyal medya platformlarında ön plana çıkıp vatandaşları ağlarına düşürüyorlar.

Hükümetler bu sorunlara çözüm aramaya çalıştığında ise sosyal medya devleri "Özgürlükler kısıtlanıyor", "Fikir özgürlüğü ihlal ediliyor" gibi palavralarla sıradan vatandaşları hükümetlerin karşısına geçiriyor!

Ayrıca sosyal medya devleri, arama motorları medyanın reklam gelirine de çökerek haberciliği bitiriyor!

Sosyal medya şirketlerinin ve arama motorlarının çocuk pornosunu, şiddet görüntülerini ve dolandırıcıları engellemeleri çok kolay.

Algoritmalarını değiştirseler, ülkelerin mahkeme kararlarına anında yanıt verseler sorun kalmayacak ama o zaman da takip edilme oranları ve reklam gelirleri düşecek.

Yani fikir özgürlüğü bahane!

Amaçları sadece daha çok para kazanmak!

Fikir özgürlüğüne önem verseler Gazze'de ölen çocukların haberlerini sansürlemezler!"

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