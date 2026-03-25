Teknoloji Sosyal medya devlerine bağımlılık tazminatı: Mahkemeden milyonluk karar
Sosyal medya devlerine bağımlılık tazminatı: Mahkemeden milyonluk karar

San Francisco’da görülen davada Meta ve YouTube, 20 yaşındaki bir kullanıcıyı "bağımlı hale getirdiği" gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkeme heyeti, platformların tasarım özelliklerinin kullanıcıyı depresyon ve kaygıya sürüklediğine hükmetti.

ABD'de teknoloji devleri Meta ve YouTube, platform tasarımları nedeniyle ağır bir yargı darbesi aldı. K.G.M. isimli kullanıcının açtığı davada, sonsuz kaydırma ve algoritmik önerilerin kişiyi bağımlı kıldığı ve psikolojik zarar verdiği tescillendi.

TAZMİNATIN ASLAN PAYI META'YA

Mahkeme, söz konusu platformların kullanıcıya acı ve ıstırap yaşatması nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Hükme göre tazminatın yüzde 70'ini Meta, kalan kısmını ise YouTube karşılayacak.

SİGARA VE KUMAR BENZETMESİ

Davada, sosyal medya platformlarının sigara veya sanal bahis ortamları kadar güçlü bir bağımlılık oluşturacak şekilde tasarlandığı öne sürüldü. Öte yandan Meta, dün New Mexico'da görülen başka bir davada da çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Özgür Özel ile ilgili öne sürüle..
Türk siyasetine yeni bir halka daha eklendi. Daha önce Milli Yol Partisi çatısı altında siyaset yapan Şevket Göçmen ve beraberindeki heyet, ..
İran'ın İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle Hürmüz'de Hint gemilerine uyguladığı yasak, Hindistan'da tüp ve gaz krizine neden oldu. Bir o..
