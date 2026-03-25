Sosyal medya devlerine bağımlılık tazminatı: Mahkemeden milyonluk karar

ABD'de teknoloji devleri Meta ve YouTube, platform tasarımları nedeniyle ağır bir yargı darbesi aldı. K.G.M. isimli kullanıcının açtığı davada, sonsuz kaydırma ve algoritmik önerilerin kişiyi bağımlı kıldığı ve psikolojik zarar verdiği tescillendi.

TAZMİNATIN ASLAN PAYI META'YA

Mahkeme, söz konusu platformların kullanıcıya acı ve ıstırap yaşatması nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Hükme göre tazminatın yüzde 70'ini Meta, kalan kısmını ise YouTube karşılayacak.

SİGARA VE KUMAR BENZETMESİ

Davada, sosyal medya platformlarının sigara veya sanal bahis ortamları kadar güçlü bir bağımlılık oluşturacak şekilde tasarlandığı öne sürüldü. Öte yandan Meta, dün New Mexico'da görülen başka bir davada da çocuk güvenliği konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.