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Teknoloji Sosyal medya devi o kullanıcılara para dağıtacak
Teknoloji

Sosyal medya devi o kullanıcılara para dağıtacak

Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara toplam 1 milyon dolarlık para ödülünden pay vereceğini duyurdu. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:18:00 -
Sosyal medya devi o kullanıcılara para dağıtacak

Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı bildirildi.

TikTok ile rekabet etmeye çalışan Snapchat, Spotlight adı verilen yeni uygulaması sayesinde platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirecek. Böylece şirket, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcıları belirleyecek.

Spotlight aynı zamanda kullanıcıların platformda paylaşılan içerikleri bulmaları açısından da yeni bir deneyim sunacak.

Kullanıcıların içeriklerini Spotlight'ta yayımlamayı seçmeleri gerekecek. Ayrıca Spotlight'ta içeriğini paylaşan kullanıcıların kimlikleri korunacak.

Günlük 100 bin izlenmeyi aşan her video ödülden pay alacak.

Şirket, geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek verilerini paylaşmış ve 249 milyon günlük kullanıcısı sayısına ulaştığını belirtmişti.

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