Sosyal medya devi Facebook sahte hesaplara savaş açtı

Facebook, bu hafta içerisinde İran kaynaklı onlarca sayfayı ve hesabı kapattığını açıkladı. Sayfaların kapatılma gerekçesi ise "sayfaların ve sayfalara bağlı olan hesapların olağan dışı davranış göstermeleri" olarak nitelendirildi. Sayfaların İran kaynaklı olduğu ancak paylaşım içeriklerinin ırklar arası ilişkiler, göçmenlik ve ABD başkanı hakkında olduğu görülüyor. Toplamda sayıları 82'ye yaklaşan sayfa ve hesaplar, içeriklerini Amerikan ve İngiliz vatandaşlarına yönelik olarak hedefliyor. Facebook ise bu sayfaların aktivitesini yaklaşık bir hafta önce fark ettiklerini ve bu sayfalar ile özel olarak ilgilenen ekibin incelemelerden sonra bu sayfaları kaldırdığını açıklıyor. Şirkete göre bu sayfaların Amerikan ve İngiliz devlet yetkililerine, Amerikan yargısına, kongrelere ve Atlantik Konseyi'ne ait Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı'na dair aktivitede bulunduğu bilgisine ulaşılmış.

Facebook bu olay kapsamında 30 Facebook sayfası, 33 Facebook hesabı, üç Facebook grubu ve 16 Instagram hesabını kaldırdı. 1.02 milyona yakın hesabın bu hesaplara ait en az bir sayfayı takip ettiği ve kaldırılan üç gruba da yaklaşık 25.000 hesabın katıldığı görülüyor. Facebook ayrıca kaldırılan 16 Instagram hesabını toplamda en az 28,000 hesabın takip ettiğini açıkladı. Bu hesapların ayrıca Facebook üzerinde kendilerini takip etmeyen insanlara da ulaşmak için Facebook'un gönderileri öne çıkarma servisine 100 doların altında bir miktarda Amerikan ve Kanada doları cinsinden ödeme yaptığı belirtiliyor.

SORUMLULAR HAKKINDA HENÜZ BİR BİLGİ YOK

Facebook yetkilileri ise bu sayfaların İran kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtiyor ancak şirketin bu sayfaların İran devletine bağlı olup olmadığı hakkında elinde henüz bir kanıt yok. Bu yüzden bu olayın sorumlularının kim olduğu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Facebook, açıklamasında son olarak "Seçimlere yönelik paylaşımlar hakkında görevlendirdiğimiz ekibimiz ülke çapında görev yapan ve tehditleri belirleme, veri bilimi, yazılım mühendisliği, araştırma, toplum operasyonları ve hukuk konularında uzman olan ekiplere sahip. Bu ekipler bu olayda da durumu tanılamayı, soruşturmayı, problem üzerinde çalışmayı ve durdurmak için harekete geçmeyi kısa sürede başardı." sözlerine yer veriyor. "Ekiplerimiz incelemelerine yargıdan, diğer teknoloji şirketlerinden ve diğer uzmanlardan gelecek ek bilgiler ışığında devam edecek." (Chip.com.tr)