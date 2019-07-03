Sosyal medya devi çöktü!
Sosyal medya devi Instagram çöktü. Arızadan en çok Avrupa kıtasında bulunan Fransa, Almanya ve İngiltere etkilendi.03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:20
Dünya genelinde sosyal medya uygulaması olan Instagram'a erişmekte zorlanıyor. Instagram uygulaması çökerken kullanıcılar akışı göremiyor ve hikaye yükleyemiyor.
Instagram'ın çökmesinden Avrupa etkilendi
Sosyal medya devi Instagram'da meydana gelen arızadan en çok Avrupa kıtasında bulunan Fransa, Almanya, İngiltere etkilendi. İspanya, Yunanistan Polonya ve Norveç'te arızadan etkilenen ülkeler arasında. ABD'nin doğusunda yaşayanlar da Instagram'a giremiyor.
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