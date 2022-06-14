Sosyal medya çocuklarımızı işte böyle zehirliyor! Küçücük kız çocuğunun Mükremin Gezgin taklidi!
Yaptığı doğum mizanseni rezaleti ile sosyal medyada zehir saçan eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'e özenen küçük bir kız çocuğunun sözleri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Yeniakit.com.tr
Mükremin Gezgin adlı eşcinsel sapkın, yaptığı doğum mizanseni ile kamuoyunun sert tepkisini çekmişti.
Küçük bir kız çocuğunun kim tarafından kaydedildiği anlaşılamayan videosu, sosyal medyanın toplumu ifsad projesine nasıl hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koydu.
Videodaki küçük kız çocuğu, eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'in sapkın sözlerini birebir taklit etti. Küçük kız çocuğunun vidosunu kaydeden yakınlarına tepki yağdı.