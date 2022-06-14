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Medya Sosyal medya çocuklarımızı işte böyle zehirliyor! Küçücük kız çocuğunun Mükremin Gezgin taklidi!
Medya

Sosyal medya çocuklarımızı işte böyle zehirliyor! Küçücük kız çocuğunun Mükremin Gezgin taklidi!

Yaptığı doğum mizanseni rezaleti ile sosyal medyada zehir saçan eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'e özenen küçük bir kız çocuğunun sözleri, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 23:11:00 - 2022-06-14 23:19:38

 Yeniakit.com.tr 

Mükremin Gezgin adlı eşcinsel sapkın, yaptığı doğum mizanseni ile kamuoyunun sert tepkisini çekmişti.

Küçük bir kız çocuğunun kim tarafından kaydedildiği anlaşılamayan videosu, sosyal medyanın toplumu ifsad projesine nasıl hizmet ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Videodaki küçük kız çocuğu, eşcinsel sapkın Mükremin Gezgin'in sapkın sözlerini birebir taklit etti. Küçük kız çocuğunun vidosunu kaydeden yakınlarına tepki yağdı.

Kıyamet alameti sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti!
Kıyamet alameti sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti!

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Kıyamet alameti sapkın Mükremin Gezgin'in akıllara durgunluk veren rezaleti!

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